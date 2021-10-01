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Лава з вулкана на Канарах утворила в океані півострів площею 25 футбольних полів

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 11:12

Лава з вулкана Кумбре-В’єха на Канарських островах, яка почала каскадом падати в океан два дні тому, вже покрила площу, що перевищує 25 футбольних полів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

За даними інституту вулканології Канарських островів, до кінця четверга площа утвореного лавою півострова на острові Ла-Пальма збільшилася вдвічі - до 20 гектарів.

Комітет з питань надзвичайних ситуацій попередив, що зміна напрямку вітру може принести нові ризики, пов'язані з хмарами токсичних газів, які утворюються при падінні розплавленої породи в океан.

"З можливою зміною напрямку вітрів, які досі відганяли вулканічні гази в сторону моря, запах сірки буде відчуватися з більшою інтенсивністю", - сказав офіційний представник комітету Рубен Фернандес.

Хоча початковий вплив розплавлених гірських порід є руйнівним для флори і фауни, в більш довгостроковій перспективі він може виявитися корисним, приносячи мінерали з ядра Землі на поверхню і забезпечуючи середовище проживання як під водою, так і на суші.

"Лава сформує кам'янисту платформу, яка стане субстратом для багатьох морських видів в майбутньому, тобто через три-п'ять років", - сказав Фернандо Туя, дослідник біорізноманіття з Університету Ла-Пальми.

Нагадаємо, пізно ввечері 28 вересня потік лави досягнув океану і сформував у місці впадання в нього гігантську піраміду. За останніми оцінками, на шляху до океану лава знищила 855 будинків, ще 126 частково пошкоджені. 

Міністр сільського господарства, риболовлі і продовольства пообіцяв допомогу фермерам, чиї бананові плантації знищив потік лави або які в інший спосіб постраждали внаслідок виверження.

Раніше керівник місцевого уряду заявив, що внаслідок виверження Канари втратять приблизно третину урожаю бананів, від якого дуже залежить місцева економіка. 

Теми: надзвичайна подія


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