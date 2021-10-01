Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лава из вулкана на Канарах образовала в океане остров площадью 25 футбольных полей

Пятница, 1 октября 2021, 11:12
Лава из вулкана на Канарах образовала в океане остров площадью 25 футбольных полей

Лава из вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах, которая начала каскадом падать в океан два дня назад, уже покрыла площадь, превышающую 25 футбольных полей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

По данным института вулканологии Канарских островов, до конца четверга площадь образованного лавой полуострова на острове Ла-Пальма увеличилась вдвое - до 20 гектаров.

Комитет по вопросам чрезвычайных ситуаций предупредил, что изменение направления ветра может принести новые риски, связанные с облаками токсичных газов, которые образуются при падении расплавленной породы в океан.

"С возможным изменением направления ветров, которые до сих пор отгоняли вулканические газы в сторону моря, запах серы будет ощущаться с большей интенсивностью", - сказал официальный представитель комитета Рубен Фернандес.

Хотя изначальное влияние расплавленных горных пород является разрушительным для флоры и фауны, в более долгосрочной перспективе оно может оказаться полезным, принося минералы из ядра Земли на поверхность и обеспечивая среду обитания как под водой, так и на суше.

"Скамейка сформирует каменистую платформу, которая станет субстратом для многих морских видов в будущем, то есть через три-пять лет", - сказал Фернандо Туя, исследователь биоразнообразия из Университета Ла-Пальмы.

Напомним, поздно вечером 28 сентября поток лавы достиг океана и сформировал в месте впадения в него гигантскую пирамиду. По последним оценкам, на пути к океану лава уничтожила 855 домов, еще 126 частично повреждены.

Министр сельского хозяйства, рыбалки и продовольствия пообещал помощь фермерам, чьи банановые плантации уничтожил поток лавы или которые иным образом пострадали в результате извержения.

Ранее руководитель местного правительства заявил, что в результате извержения Канары потеряют примерно треть урожая бананов, от которого сильно зависит местная экономика.

"Украинская правда" в Threads

Темы: чрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
чрезвычайное происшествие
Две девочки утонули в Десне на Черниговщине - ГСЧС
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Мать подростка, с отцом погибшего на "Титане", заявила, что уступила место сыну
Последние новости
12:05
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч работников
12:05
видеоНа дне гранитного карьера на Днепропетровщине установили елку с гирляндами
11:59
Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск" в Феодосии
11:54
В Литве готовятся запретить использование пластиковой посуды в кафе и на массовых мероприятиях
11:51
В Харьковской области из-за обстрелов 1 человек погиб и 1 человек был травмирован
11:48
ЕС подсчитал, сколько средств направил на гумпомощь в мире за год
11:26
Первый поезд с международными посылками прибыл в Украину
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
Все новости...
Реклама: