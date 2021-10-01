Лава из вулкана на Канарах образовала в океане остров площадью 25 футбольных полей

Лава из вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах, которая начала каскадом падать в океан два дня назад, уже покрыла площадь, превышающую 25 футбольных полей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

По данным института вулканологии Канарских островов, до конца четверга площадь образованного лавой полуострова на острове Ла-Пальма увеличилась вдвое - до 20 гектаров.

Комитет по вопросам чрезвычайных ситуаций предупредил, что изменение направления ветра может принести новые риски, связанные с облаками токсичных газов, которые образуются при падении расплавленной породы в океан.

"С возможным изменением направления ветров, которые до сих пор отгоняли вулканические газы в сторону моря, запах серы будет ощущаться с большей интенсивностью", - сказал официальный представитель комитета Рубен Фернандес.

Хотя изначальное влияние расплавленных горных пород является разрушительным для флоры и фауны, в более долгосрочной перспективе оно может оказаться полезным, принося минералы из ядра Земли на поверхность и обеспечивая среду обитания как под водой, так и на суше.

"Скамейка сформирует каменистую платформу, которая станет субстратом для многих морских видов в будущем, то есть через три-пять лет", - сказал Фернандо Туя, исследователь биоразнообразия из Университета Ла-Пальмы.

Напомним, поздно вечером 28 сентября поток лавы достиг океана и сформировал в месте впадения в него гигантскую пирамиду. По последним оценкам, на пути к океану лава уничтожила 855 домов, еще 126 частично повреждены.

Министр сельского хозяйства, рыбалки и продовольствия пообещал помощь фермерам, чьи банановые плантации уничтожил поток лавы или которые иным образом пострадали в результате извержения.

Ранее руководитель местного правительства заявил, что в результате извержения Канары потеряют примерно треть урожая бананов, от которого сильно зависит местная экономика.