Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Гаазі починаються слухання щодо захоплення Росією суден у Керченській протоці

Понеділок, 11 жовтня 2021, 09:53

Арбітражний трибунал у Гаазі 11 жовтня почне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії стосовно захоплення у листопаді 2018 року трьох українських суден "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни-Капу" і 24 українських моряків.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше говорив, що ця справа дуже важлива, адже Україна доводить "протиправність поведінки РФ", незаконність затримання і утримання українських військових кораблів та судилища проти українських моряків, які 9 місяців провели в російській тюрмі.

За його словами, справа також є визначальною для світу, оскільки Україна "доводить фактами і юридичними позиціями, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом і обов’язком, згідно з міжнародним морським правом, має дотримуватись всіма країнами, а його порушення караються".

Читайте також: Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

 "РФ на морі – більше не "агресор"? Як Україна встановила собі правову міну у керченській справі"

Передісторія: 

  • 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовцівморяків і працівників СБУ – з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.
  • Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт "незаконного перетину російського кордону".
  • Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.
  • Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними особами. При цьому Росія відпустила моряків формально під "особисте зобов’язання" за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.
  • 18 листопада 2019 року Росія передала Україні затримані біля Керченської протоки кораблі. 20 листопада вони прибули у порт Очаків.
  • Україна вирішила не повторювати військових спроб пройти крізь Керченську протоку у такому форматі, як це було у листопаді 2018 року.

Теми: Керченська протока морякиРосіясуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США: Палата представників схвалила підвищення боргової стелі

Відбір на ЧС-22: збірна України знову повернулася до серії "нічиїх"

Нацкомісія з ТЕБ та НС рекомендує розпочати канікули раніше – Ляшко

Новини 12 жовтня: "відкрите небо" з ЄС, перша область у "червоній" зоні

Замість арешту чи мільярдної застави суд відправив Медведчука додому

У Зеленського заспокоюють українців: "газу цілком достатньо"

Усі новини...
Керченська протока
Путін дозволив Росгвардії блокувати Керченську протоку
Слухання щодо юрисдикції про захоплення Росією українських моряків відбудуться у жовтні
Росія обіцяє не обмежувати рух торгових суден через Керченську протоку
Останні новини
05:28
У G20 погодилися залучити талібів до розподілу допомоги для Афганістану
04:25
Міністр оборони США приїде до України
03:20
США: Палата представників схвалила підвищення боргової стелі
02:23
Японія в грудні почне щеплення третьою дозою COVID-вакцини
01:21
Проти опозиціонерів Тихановської і Латушка порушили ще одну кримінальну справу
00:23
Справа заволодіння землею в Одесі: суд призначив одеській посадовиці 26 млн гривень застави
23:40
Відбір на ЧС-22: збірна України знову повернулася до серії "нічиїх"
23:33
Нацкомісія з ТЕБ та НС рекомендує розпочати канікули раніше – Ляшко
22:56
Уряд Грузії створить групу медиків, які слідкуватимуть за здоров’ям Саакашвілі
22:35
Прокурори оскаржать домашній арешт Медведчуку, оскільки "є ризик його переховування"
Усі новини...