У Гаазі починаються слухання щодо захоплення Росією суден у Керченській протоці

Арбітражний трибунал у Гаазі 11 жовтня почне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії стосовно захоплення у листопаді 2018 року трьох українських суден "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни-Капу" і 24 українських моряків.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше говорив, що ця справа дуже важлива, адже Україна доводить "протиправність поведінки РФ", незаконність затримання і утримання українських військових кораблів та судилища проти українських моряків, які 9 місяців провели в російській тюрмі.

За його словами, справа також є визначальною для світу, оскільки Україна "доводить фактами і юридичними позиціями, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом і обов’язком, згідно з міжнародним морським правом, має дотримуватись всіма країнами, а його порушення караються".

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