У Гаазі починаються слухання щодо захоплення Росією суден у Керченській протоці
Арбітражний трибунал у Гаазі 11 жовтня почне слухання щодо юрисдикції у справі України проти Росії стосовно захоплення у листопаді 2018 року трьох українських суден "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни-Капу" і 24 українських моряків.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше говорив, що ця справа дуже важлива, адже Україна доводить "протиправність поведінки РФ", незаконність затримання і утримання українських військових кораблів та судилища проти українських моряків, які 9 місяців провели в російській тюрмі.
За його словами, справа також є визначальною для світу, оскільки Україна "доводить фактами і юридичними позиціями, що абсолютний імунітет військових кораблів є основоположним принципом і обов’язком, згідно з міжнародним морським правом, має дотримуватись всіма країнами, а його порушення караються".
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Передісторія:
- 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.
- Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт "незаконного перетину російського кордону".
- Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.
- Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними особами. При цьому Росія відпустила моряків формально під "особисте зобов’язання" за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.
- 18 листопада 2019 року Росія передала Україні затримані біля Керченської протоки кораблі. 20 листопада вони прибули у порт Очаків.
- Україна вирішила не повторювати військових спроб пройти крізь Керченську протоку у такому форматі, як це було у листопаді 2018 року.