В Гааге начинаются слушания по захвату Россией судов в Керченском проливе

Арбитражный суд в Гааге 11 октября начнет слушания о юрисдикции в деле Украина против России по захвату в ноябре 2018 года трех украинских судов "Никополь", "Бердянск" и "Яны-Капу" и 24 украинских моряков.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее говорил, что это дело очень важно, так как Украина доказывает "противоправность поведения РФ", незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и судилища против украинских моряков, которые 9 месяцев провели в российской тюрьме.

По его словам, дело также важно для мира, поскольку Украина "доказывает фактами и юридическими позициями, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и обязанностью, согласно международному морскому праву, должно соблюдаться всеми странами, а его нарушения караются".

Читайте также: Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

"РФ на море - больше не "агрессор": Как Киев подложил себе правовую мину в Керченском деле"

Предыстория: