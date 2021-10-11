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В Гааге начинаются слушания по захвату Россией судов в Керченском проливе

Понедельник, 11 октября 2021, 09:53

Арбитражный суд в Гааге 11 октября начнет слушания о юрисдикции в деле Украина против России по захвату в ноябре 2018 года трех украинских судов "Никополь", "Бердянск" и "Яны-Капу" и 24 украинских моряков.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее говорил, что это дело очень важно, так как Украина доказывает "противоправность поведения РФ", незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и судилища против украинских моряков, которые 9 месяцев провели в российской тюрьме.

По его словам, дело также важно для мира, поскольку Украина "доказывает фактами и юридическими позициями, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и обязанностью, согласно международному морскому праву, должно соблюдаться всеми странами, а его нарушения караются".

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Предыстория:

  • 25 ноября 2018 года неподалеку от Керченского пролива Россия захватила три корабля ВМС Украины и 24 украинских военнослужащихморяков и сотрудников СБУ – с применением оружия в международных водах, что по международному праву признается как акт агрессии.
  • Москва отказалась признавать за захваченными статус военнопленных и пыталась судить их по уголовным статьям как то "незаконное пересечение российской границы".
  • Международный трибунал по морскому праву приказал России немедленно освободить военных и вернуть корабли. Москва отказалась это сделать.
  • Моряков в итоге передали Украине не по решению трибунала, а в рамках обмена удерживаемыми лицами. При этом Россия отпустила моряков формально под "личное обязательство" по первому вызову явиться в России на суд над ними в деле, которое там так и не закрыли.
  • 18 ноября 2019 года Россия передала Украине задержанные у Керченского пролива корабли. 20 ноября они прибыли в порт Очаков.
  • Украина решила не повторять военных попыток пройти через Керченский пролив в таком формате, как это было в ноябре 2018 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Керченский проливморякиРосcиясуд
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