Новини 11 жовтня: клопотання про арешт Медведчука, карантинні обмеження

Медведчуку вручили клопотання про арешт і заставу в мільярд; українцям без щеплення чи тесту заборонять користуватися міжрегіональним транспортом — актуальні новини 11 жовтня.

Про арешт Медведчука

Правоохоронці вручили Медведчуку клопотання про арешт з альтернативою застави в 1 мільярд гривень. Його соратник нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін обурився розміром визначеної застави: "власне, чому мільярд, а не трильйон, наприклад, або квінтильйон?".

8 жовтня за матеріалами Служби безпеки України народному депутату з ОПЗЖ і куму Путіна Віктору Медведчуку оголосили нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації через постачання вугілля з ОРДЛО.

Обзиваючи владу "садистською", нардеп Кузьмін нагадує, що рішенням РНБО на Медведчука накладені санкції, йому заборонено здійснювати фінансові операції.

Про карантин

З 21 жовтня міжрегіональні перевезення у "жовтих", "помаранчевих" та "червоних" зонах будуть дозволені за умови наявності COVID-сертифікатів у всіх водіїв та пасажирів. Відповідальність за їх наявність нестиме перевізник.

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