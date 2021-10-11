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Новости 11 октября: ходатайство об аресте Медведчука, карантин

Понедельник, 11 октября 2021, 21:01
Віктор Медведчук, фото з сайту партії ZAGITTYA.COM.UA

Медведчуку вручили ходатайство об аресте и залог в миллиард; Украинский без прививки или теста запретят пользоваться межрегиональным транспортом - актуальные новости 11 октября.

Об аресте Медведчука

Правоохранители вручили Медведчуку ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд гривен. Его соратник нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин возмутился размером определенной залога: "собственно, почему миллиард, а не триллион, например, или квинтиллион?".

8 октября по материалам Службы безопасности Украины народному депутату с ОПЗЖ и куму Путина Виктора Медведчука объявили новое подозрение — о государственной измене и содействии деятельности террористической организации через поставки угля с ОРДЛО.

Обзывая власть "садистской", нардеп Кузьмин напоминает, что решением СНБО на Медведчука наложены санкции, ему запрещено осуществлять финансовые операции.

О карантине

С 21 октября межрегиональные перевозки в "желтых", "оранжевых" и "красных" зонах будут разрешены при условии наличия COVID сертификатов у всех водителей и пассажиров. Ответственность за их наличие будет нести перевозчик.

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Темы: Медведчуккарантинкоронавирус
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