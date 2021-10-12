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За неделю Covid унес жизни 1 846 украинцев, за сутки – 352-х

Вторник, 12 октября 2021, 08:33
Динамика ковида в Украине, УП

За сутки 11 октября в Украине зафиксировали 11 996 случаев заболевания Covid-19 и 352 летальных случая от него, госпитализировали с коронавирусной болезнью или подозрением на нее 2 274 человека, выздоровели 5 419 человек.

Источник: Министерство здравоохранения и данные СНБО

Детали: Среди новых больных 1 262 ребенка (10,5%) и 227 медработников (1,9%).

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 562 085 человек, из них выздоровели 2 297 899 человек (89,7%), умерли 59 052 человека (2,3%).

Отметку в 54 тысячи умерших от Covid Украина пересекла 6 сентября, 55 тысяч умерших от эпидемии – 21 сентября, 56 тысяч смертей – 29 сентября. По состоянию на 5 октября умерших было 57 206 человек, уже 8 октября – 58 081 человек, а теперь 12 октября – более 59 тысяч. 

Динамика летальных случаев ускоряется (около тысячи смертей за 15 дней. 8 дней, 5 дней, 3 дня, 4 дня). За последнюю неделю коронавирус унес жизни 1 846 жителей Украины.

С 27 мая, когда умерших от эпидемии в Украине насчитывалось 50 067 человек, от коронавируса умерло 8 985 жителей страны, половина из них – за последний месяц.

Больше всего случаев заболевания в этот понедельник зафиксировали в Харьковской (1 502), Львовской (978), Днепропетровской (856), Одесской (816) и Запорожской (715) областях.

Больше всего летальных случаев за последние сутки зафиксировали в Донецкой (36) и Львовской (33) областях, в Киеве и Запорожской области (по 25), а также в Харьковской (21), Сумской (20) и Луганской (18) областях.

 

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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