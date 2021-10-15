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Зеленський хоче давати 20 років за контрабанду – Данілов

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 22:21
Володимир Зеленський, фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський ініціює введення покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за контрабанду.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі програмі "Свобода слова Савіка Шустера" у п’ятницю

Пряма мова: "Президент наполягає, що на законодавчому рівні має бути вирішено питання, коли люди за ці злочини (контрабанду – ред.) мають відправлятися до в'язниці. Сьогодні у нас занадто ліберальне законодавство".

"Президент сьогодні (під час засідання РНБО – ред.) дав доручення, в який спосіб на законодавчому рівні зробити так, щоб ці люди відправлялися до в’язниці. Більше того, він каже – 20 років треба за це давати. Я це підтримую".

Деталі: Данілов також анонсував, що "певні особи втратять свої посади" в рамках боротьби з контрабандою.

"Це настільки складна спадщина, система побудована. Це такий спрут, з яким вкрай складно боротися. Вони всі один одного знають, вони там роками. І коли ми взяли когось за хвіст, це як гідра – у нього виростає новий хвіст", - розповів секретар РНБО про складність боротьби з контрабандою.

Що передувало: Після засідання РНБО у п'ятницю Данілов заявив, що внаслідок боротьби з контрабандою надходження до бюджету збільшилися на 47 мільярдів гривень, однак контрабанда все ще існує, і люди, які перебувають під санкціями, продовжують свою діяльність.

Передісторія:

  • 2 квітня на засіданні Ради національної безпеки та оборони ввели санкції проти топ-десятки української контрабанди. 
  • Після цього від роботи відсторонили понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких – 17 керівники митниць і митних постів.
  • 21 квітня ОП оприлюднив указ про застосування санкції щодо ще 13 осіб.
  • 30 липня РНБО розширила список контрабандистів, до яких вводяться санкції - до нього увійшли ще три людини та 24 пов'язані з ними компанії.

Катерина Тищенко, УП
Теми: ЗеленськийДаніловконтрабанда


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