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Зеленский хочет давать 20 лет за контрабанду – Данилов

Пятница, 15 октября 2021, 22:21
Владимир Зеленский, фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский инициирует введение наказания в виде 20 лет лишения свободы за контрабанду.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии программе "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу

Прямая речь: "Президент настаивает, что на законодательном уровне должен быть решен вопрос, когда люди за эти преступления (контрабанду – ред.) должны отправляться в тюрьму. Сегодня у нас слишком либеральное законодательство".

"Президент сегодня (на заседании СНБО – ред.) дал поручение, каким образом на законодательном уровне сделать так, чтобы эти люди отправлялись в тюрьму. Более того, он говорит – 20 лет надо за это давать. Я это поддерживаю".

Детали: Данилов также анонсировал, что "определенные лица потеряют свои должности" в рамках борьбы с контрабандой.

"Это настолько сложное наследие, система построена. Это такой спрут, с которым крайне сложно бороться. Они все друг друга знают, они там годами. И когда мы взяли кого-то за хвост, это как гидра – у нее вырастает новый хвост", – рассказал секретарь СНБО о сложности борьбы с контрабандой.

Что предшествовало: После заседания СНБО в пятницу Данилов заявил, что в результате борьбы с контрабандой поступления в бюджет увеличились на 47 миллиардов гривен, однако контрабанда все еще существует, и люди, которые находятся под санкциями, продолжают свою деятельность.

Предыстория:

  • На заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды. 
  • После этого от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.
  • 21 апреля ОП обнародовал указ о применении санкции в отношении еще 13 человек.
  • 30 июля СНБО расширила список контрабандистов, против которых вводятся санкции – в него вошли еще три человека и 24 связанных с ними компании.

Катерина Тищенко, УП
Темы: ЗеленскийДаниловконтрабанда
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