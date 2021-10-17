"Слуги" в понеділок поговорять про ротації в Кабміні

Фракція "Слуга народу" планує на своєму засіданні в понеділок, 18 жовтня, розглянути питання про можливі кадрові ротації в Кабміні.

Джерело: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Інтер" у неділю, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Безумовно, завтра буде засідання фракції партії "Слуга народу", і будуть вирішуватися, в тому числі, і кадрові питання. Але ми розуміємо, що для того, щоб вони потрапили до зали (пленарних засідань – ІФ), має пройти час.

Я просто можу сказати, що на цьому тижні (мова йде про майбутній пленарний тиждень 19-22 жовтня – ІФ) кадрових питань не буде, а вже за результатами проведення фракції ми будемо вирішувати, які кадрові питання будуть вноситися до зали і яка щодо них буде позиція парламенту".

Деталі: Разом з тим він не став називати прізвищ міністрів, які можуть піти у відставку.

"Це велика, напевно, і проблема, і радість українського народу, тому що як тільки призначають нового міністра, відразу ж йому пророкують, що через пару днів його звільнятимуть. Я все-таки рекомендував би дочекатися політичного рішення", - підкреслив Стефанчук.

За його словами, президент Володимир Зеленський не планує брати участь у засіданні фракції "Слуга народу" в понеділок.

Крім цього, він зазначив, що фракція планує розглянути питання, що передбачаються порядком денним на найближчий пленарний тиждень, в тому числі щодо законопроєкту про приведення діяльності НАБУ у відповідність з Конституцією і щодо Нацбанку.

Стефанчук також вважає, що профільний комітет Верховної Ради може через два тижні підготувати законопроєкт №2143-3 про столицю до розгляду в другому читанні.

"Закон про столицю був проголосований у першому читанні і зараз знаходиться в комітеті. Наскільки я знаю, можливо, тиждень-два і він буде підготовлений комітетом до другого читання і, можливо, буде винесений до зали", - сказав спікер.

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