Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуги" в понедельник поговорят о ротациях в Кабмине

Воскресенье, 17 октября 2021, 21:52
Слуги в понедельник поговорят о ротациях в Кабмине
ФОТО C FACEBOOK СТЕФАНЧУКА

Фракция "Слуга народа" планирует на своем заседании в понедельник, 18 октября, рассмотреть вопрос о возможных кадровых ротациях в Кабмине.

Источник: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Интер" в воскресенье, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Безусловно, завтра будет заседание фракции партии "Слуга народа", и будут решаться, в том числе, и кадровые вопросы. Но мы понимаем, что для того, чтобы они попали в зал (пленарных заседаний – ИФ), должно пройти время.

Я просто могу сказать, что на этой неделе (речь идёт о предстоящей пленарной неделе 19-22 октября – ИФ) кадровых вопросов не будет, а уже по результатам проведения фракции мы будем решать, какие кадровые вопросы будут вноситься в зал и какой относительно них будет позиция парламента".

Детали: Вместе с тем он не стал называть фамилий министров, которые могут уйти в отставку.

"Это большая, наверное, и проблема, и радость украинского народа, потому что как только назначают нового министра, сразу же ему предрекают, что через пару дней его будут увольнять. Я всё-таки рекомендовал бы дождаться политического решения", - подчеркнул Стефанчук.

По его словам, президент Владимир Зеленский не планирует принимать участие в заседании фракции "Слуга народа" в понедельник.

Кроме этого, он отметил, что фракция планирует рассмотреть вопросы, предусматриваемые повесткой дня на ближайшую пленарную неделю, в том числе касательно законопроекта о приведении деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с Конституцией и касательно Национального банка Украины.

Стефанчук также считает, что профильный комитет Верховной Рады может через две недели подготовить законопроект №2143-3 о столице к рассмотрению во втором чтении.

"Закон о столице был проголосован в первом чтении и сейчас находится в комитете. Насколько я знаю, возможно, неделя-две и он будет подготовлен комитетом ко второму чтению и, возможно, будет вынесен в зал", - сказал спикер.

Предыстория:

  • 7 сентября глава фракции "Слуга народу" Давид Арахамия анонсировал кадровые изменения в Кабмине. УП писала, что этой осенью могут уволить 5-6 министров.
  • Кадровые изменения в правительстве должны были обсуждать на съезде "Слуги народа" в Трускавце 1-3 октября.
  • Вопрос смены министров в парламенте планировали рассмотреть в начале октября, но отложили.
  • 12 октября нардеп "Слуги народа" и член оборонного комитета в парламенте Ирина Верещук заявила о готовности стать министром обороны, и подтвердила, что ее кандидатуру обсуждали во фракции.
  • 15 октября пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что сейчас нет оснований говорить о том, что Владимир Зеленский готовит смену главы Министерства обороны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СтефанчукСлуга народаВерховная РадаКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

Все новости...
Стефанчук
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
Стефанчук: Выборы во время войны разорвут страну
Стефанчук оценил, есть ли будущее у "Слуги народа" после войны
Последние новости
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
12:53
Глава МО Британии о "Новочеркасске": за 4 месяца уничтожено 20% Черноморского флота РФ
12:50
Погода на среду: будет облачно с прояснениями, местами дождь
12:49
Действительно ли обезжиренные молочные продукты более полезны для здоровья – объясняют ученые
12:39
Зеленский провел Ставку: оружие на 2024 год, дроны, фронт
12:24
Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь
12:24
Украинский институт книги призвал государство погасить 45-миллионный долг
Все новости...
Реклама: