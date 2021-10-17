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"Слуги" в понедельник поговорят о ротациях в Кабмине

Воскресенье, 17 октября 2021, 21:52
ФОТО C FACEBOOK СТЕФАНЧУКА

Фракция "Слуга народа" планирует на своем заседании в понедельник, 18 октября, рассмотреть вопрос о возможных кадровых ротациях в Кабмине.

Источник: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Интер" в воскресенье, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Безусловно, завтра будет заседание фракции партии "Слуга народа", и будут решаться, в том числе, и кадровые вопросы. Но мы понимаем, что для того, чтобы они попали в зал (пленарных заседаний – ИФ), должно пройти время.

Я просто могу сказать, что на этой неделе (речь идёт о предстоящей пленарной неделе 19-22 октября – ИФ) кадровых вопросов не будет, а уже по результатам проведения фракции мы будем решать, какие кадровые вопросы будут вноситься в зал и какой относительно них будет позиция парламента".

Детали: Вместе с тем он не стал называть фамилий министров, которые могут уйти в отставку.

"Это большая, наверное, и проблема, и радость украинского народа, потому что как только назначают нового министра, сразу же ему предрекают, что через пару дней его будут увольнять. Я всё-таки рекомендовал бы дождаться политического решения", - подчеркнул Стефанчук.

По его словам, президент Владимир Зеленский не планирует принимать участие в заседании фракции "Слуга народа" в понедельник.

Кроме этого, он отметил, что фракция планирует рассмотреть вопросы, предусматриваемые повесткой дня на ближайшую пленарную неделю, в том числе касательно законопроекта о приведении деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с Конституцией и касательно Национального банка Украины.

Стефанчук также считает, что профильный комитет Верховной Рады может через две недели подготовить законопроект №2143-3 о столице к рассмотрению во втором чтении.

"Закон о столице был проголосован в первом чтении и сейчас находится в комитете. Насколько я знаю, возможно, неделя-две и он будет подготовлен комитетом ко второму чтению и, возможно, будет вынесен в зал", - сказал спикер.

Темы: СтефанчукСлуга народаВерховная РадаКабинет министров
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