Стефанчук не відмовився від ідеї скасувати переведення годинників

Новий голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, який був ініціатором скасування переведення годинників навесні й восени, вважає, що Україна має повернутися до цього питання і зрештою залишитися на так званому "зимовому" часі.

Джерело: Стефанчук на брифінгу після погоджувальної ради парламенту

Деталі: 3 березня 2021 року Верховна Рада проголосувала в першому читанні, але згодом відправила на повторне доопрацювання законопроєкт, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки.

Журналіст запитав Стефанчука, чому з 30 березня чекає на друге читання законопроект №4201, який той ініціював.

Пряма мова Стефанчука: "Ми перейшли на літній час – і голосувати його (законопроєкт у другому читанні – ред.) у період літнього часу, мені видається, немає сенсу, тому що ідеологія, яка закладалася в цей законопроєкт, – це зберегти природний для України час +2, а це зимовий час.

Я думаю, що після того, як 30-го, здається, жовтня Україна перейде на зимовий час, ця дискусія має знову бути піднята, але вона має бути піднята в сукупності з рішеннями Європейського Союзу, які також висловилися за відмову від цих питань.

Але саме головне – вона має бути піднята, беручи до уваги основний фактор, який цьому (переходу) суперечить: це біологічні ритми і здоров'я громадян України. Тому що ми всі можемо відчувати, що ця зміна часових рамок, яка в Україні була введена, якщо не помиляюся, тільки у ‘81 році, ніякої логічно доведеної економії, крім пошкодження біоритмів і здоров'я людини, мені здається, не принесла.

Давайте почекаємо переведення України на зимовий час – і тоді продовжимо дискусію щодо цього питання".

Нагадаємо: В ніч із 27 на 28 березня стрілки годинників в Україні перевели на годину вперед. Стефанчук сподівався, що це востаннє Україна перейшла на літній час.

Усі 27 держав-членів Євросоюзу у ніч на 28 березня перевели годинники на "літній час" попри наявність згоди про те, що від переведення треба відмовлятися.

У ніч на неділю 31 жовтня Україна перейде на зимовий час: годинники переводуть на 1 годину назад.

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