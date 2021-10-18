Стефанчук не отказался от идеи отменить перевод часов

Новый глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, который был инициатором отмены перевода часов весной и осенью, считает, что Украина должна вернуться к этому вопросу и в итоге остаться на так называемом "зимнем" времени.

Источник: Стефанчук на брифинге после согласительного совета парламента

Детали: 3 марта 2021 года Верховная Рада проголосовала в первом чтении, но потом отправила на повторную доработку законопроект, предусматривающий отмену в Украине перехода с летнего на зимнее время и наоборот.

Журналист спросил Стефанчука, почему с 30 марта ждет второго чтения законопроект №4201, который тот инициировал.

Прямая речь Стефанчука: "Мы перешли на летнее время – и голосовать его (законопроект во втором чтении – ред.) в период летнего времени, мне кажется, нет смысла, потому что идеология, которая закладывалась в этот законопроект – это сохранить естественное для Украины время +2, а это зимнее время.

Я думаю, что после того, как 30-го, кажется, октября Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия должна снова быть поднята, но она должна быть поднята в совокупности с решениями Европейского Союза, которые также высказались за отказ от этих вопросов.

Но самое главное – она ​​должна быть поднята, учитывая основной фактор, который этому (переходу) противоречит: это биологические ритмы и здоровье граждан Украины. Потому что мы все можем чувствовать, что это изменение временных рамок, которое в Украине было введено, если не ошибаюсь, только в '81 году, никакой логично доказанной экономии, кроме повреждения биоритмов и здоровья человека, мне кажется, не принесло.

Давайте подождем перевода Украины на зимнее время – и тогда продолжим дискуссию по этому вопросу".

Напомним: В ночь с 27 на 28 марта стрелки часов в Украине перевели на час вперед. Стефанчук надеялся, что это в последний раз Украина перешла на летнее время.

Все 27 государств-членов Евросоюза в ночь на 28 марта перевели часы на "летнее время" несмотря на наличие согласия о том, что от перевода надо отказываться.

В ночь на воскресенье 31 октября Украина перейдет на зимнее время: часы переводят на 1 час назад.

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