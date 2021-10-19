ДБР перевіряє причетність Медведчука до оборудок з російським дизелем

Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію про постачання до України дизельного пального з РФ за заниженими цінами структурами, наближеними до нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "Працівники Територіального управління ДБР Миколаєва перевіряють інформацію про постачання до України дизельного пального з РФ за заниженими цінами структурами, наближеними до народного депутата України Віктора Медведчука".

Деталі: Повідомляється, що на початку жовтня до одного з терміналів Миколаївського морського порту прибуло іноземне судно під прапором Панами. Через декілька днів цей же термінал прийняв інше іноземне судно під прапором однієї із країн ЄС.

За документами судна доставили на адресу українського товариства з обмеженою відповідальністю, що пов’язують з Медведчуком, нафтопродукти вагою більш ніж 30 тисяч тонн кожне.

У ДБР додали, що задекларована постачальниками ціна була майже удвічі менша за ринкову, що дало змогу ділкам мінімізувати сплату обов’язкових митних платежів на мільйони гривень.

Також слідство встановило, що ці судна за останній рік заходили у порти Росії, і товар має російське походження.

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) слідчі оглянули затримані судна та заявлений до розмитнення товар і відібрали зразки палива, щоб перевірити заявлену якість та відповідність коду Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

ДБР також перевіряє можливу причетність посадовців до постачання дизелю за зниженими цінами.

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