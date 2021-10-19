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ГБР проверяет причастность Медведчука к махинациям с российским дизелем

Вторник, 19 октября 2021, 16:23
Виктор Медвечук. Фото zagittya.com.ua

Государственное бюро расследований проверяет информацию о поставках в Украину дизельного топлива из РФ по заниженным ценам структурами, приближенными к нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Источник: сайт ГБР

Дословно: "Сотрудники Территориального управления ГБР Николаева проверяют информацию о поставках в Украину дизельного топлива из РФ по заниженным ценам структурами, приближенными к народному депутату Украины Виктору Медведчуку".

Детали: Сообщается, что в начале октября в один из терминалов Николаевского морского порта прибыло иностранное судно под флагом Панамы. Через несколько дней этот же терминал принял другое иностранное судно под флагом одной из стран ЕС.

По документам суда доставили для украинского общества с ограниченной ответственностью, которое связывают с Медведчуком, нефтепродукты весом более 30 000 тонн каждое.

В ГБР добавили, что задекларированная поставщиками цена была почти вдвое меньше рыночной, что позволило дельцам минимизировать уплату обязательных таможенных платежей на миллионы гривен.

Также следствие установило, что эти суда за последний год заходили в порты России, и товар имеет российское происхождение.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) следователи осмотрели задержанные суда и заявленный к растаможиванию товар, и отобрали образцы топлива, чтобы проверить заявленное качество и соответствие коду Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности.

ГБР также проверяет возможную причастность должностных лиц к поставке дизеля по сниженным ценам.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: ГБРМедведчукРосcия
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