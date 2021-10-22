Регламентный комитет рекомендует отстранить Третьякову от 5 заседаний Рады

Комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде отстранить нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях за слова о смерти депутата Антона Полякова.

Источник: замглавы регламентного комитета, нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов, пресс-секретарь "СН" Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь Фролова: "Регламентный комитет рекомендовал парламенту лишить Галину Третьякову права принимать участие в 5 пленарных заседаниях за ее высказывания относительно смерти Антона Полякова".

Детали: Он добавил, что такое решение поддержали 10 членов комитета, 1 – воздержался.

По словам Палийчук, голосование за такое решение может состояться на следующей пленарной неделе – со 2 ноября.

Что было раньше: 20 октября Третьякова заявила, что хочет "защитить себя" перед комитетом по вопросам регламента и депутатской этики при рассмотрении вопроса о ее наказании за слова о смерти депутата Антона Полякова; за фразу "одним врагом меньше" ей не стыдно.

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