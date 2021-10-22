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Регламентный комитет рекомендует отстранить Третьякову от 5 заседаний Рады

Пятница, 22 октября 2021, 11:01
Регламентный комитет рекомендует отстранить Третьякову от 5 заседаний Рады
Галина Третьякова. Фото armyinform.com.ua

Комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде отстранить нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях за слова о смерти депутата Антона Полякова.

Источник: замглавы регламентного комитета, нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов, пресс-секретарь "СН" Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь Фролова: "Регламентный комитет рекомендовал парламенту лишить Галину Третьякову права принимать участие в 5 пленарных заседаниях за ее высказывания относительно смерти Антона Полякова".

Детали: Он добавил, что такое решение поддержали 10 членов комитета, 1 – воздержался.

По словам Палийчук, голосование за такое решение может состояться на следующей пленарной неделе – со 2 ноября.

Что было раньше: 20 октября Третьякова заявила, что хочет "защитить себя" перед комитетом по вопросам регламента и депутатской этики при рассмотрении вопроса о ее наказании за слова о смерти депутата Антона Полякова; за фразу "одним врагом меньше" ей не стыдно.

Предыстория:

  • В ночь на 8 октября народного депутата Антона Полякова, который после исключения из фракции "Слуга народа" вступил в группу "За майбутнє", нашли мертвым в такси в Киеве.
  • На парламентском заседании в тот же день стало известно, что Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прореагировала на это событие словами "одним врагом меньше". Члены группы "За майбутнє" потребовали от руководства фракции "Слуга народа" извинений за это.
  • Все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на 5 дней.
  • Главы всех фракций и групп парламента, кроме "Слуги народа", требуют отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
  • Следствие считает, что смерть Полякова могли вызвать хроническое заболевание или отравление. В крови Полякова нашли алкоголь и метадон. Также при осмотре тела Полякова было обнаружено два катетера с веществом бурого цвета.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаскандалкомитеты
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