Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Регламентный комитет рекомендует отстранить Третьякову от 5 заседаний Рады

Пятница, 22 октября 2021, 11:01
Галина Третьякова. Фото armyinform.com.ua

Комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде отстранить нардепа от "Слуги народа" Галину Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях за слова о смерти депутата Антона Полякова.

Источник: замглавы регламентного комитета, нардеп от "Слуги народа" Павел Фролов, пресс-секретарь "СН" Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь Фролова: "Регламентный комитет рекомендовал парламенту лишить Галину Третьякову права принимать участие в 5 пленарных заседаниях за ее высказывания относительно смерти Антона Полякова".

Детали: Он добавил, что такое решение поддержали 10 членов комитета, 1 – воздержался.

По словам Палийчук, голосование за такое решение может состояться на следующей пленарной неделе – со 2 ноября.

Что было раньше: 20 октября Третьякова заявила, что хочет "защитить себя" перед комитетом по вопросам регламента и депутатской этики при рассмотрении вопроса о ее наказании за слова о смерти депутата Антона Полякова; за фразу "одним врагом меньше" ей не стыдно.

Предыстория:

  • В ночь на 8 октября народного депутата Антона Полякова, который после исключения из фракции "Слуга народа" вступил в группу "За майбутнє", нашли мертвым в такси в Киеве.
  • На парламентском заседании в тот же день стало известно, что Третьякова во фракционном чате "Слуги народа" прореагировала на это событие словами "одним врагом меньше". Члены группы "За майбутнє" потребовали от руководства фракции "Слуга народа" извинений за это.
  • Все фракции парламента подписали письмо в комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента с требованием отстранить Третьякову от участия в пленарных заседаниях на 5 дней.
  • Главы всех фракций и групп парламента, кроме "Слуги народа", требуют отозвать Третьякову с должности главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
  • Следствие считает, что смерть Полякова могли вызвать хроническое заболевание или отравление. В крови Полякова нашли алкоголь и метадон. Также при осмотре тела Полякова было обнаружено два катетера с веществом бурого цвета.

Украинская правда
Темы: Слуга народаскандалкомитеты
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский ответил на петицию об ответственности за "принудительную вакцинацию"

Убийство полицейского в Чернигове: двух патрульных подозревают в оставлении в опасности

дополненоНападение на дом Жовквы: подозреваемых арестовали с возможностью залога

Эрдоган доручил выслать из Турции послов 10 стран, включительно с США

Facebook обвиняет украинца в продаже данных 178 миллионов пользователей

Венедиктова – продавцам поддельных ПЦР-тестов и сертификатов: Пощады не ждите

Все новости...
Слуга народа
Депутаты "обмениваются" родственниками, принимая помощниками на зарплату из бюджета – "Схемы"
"Слуги" уже предполагают, что журналисты Общественного устроили скандал из-за денег
За 10 дней до выборов Зеленский с кандидатом от "слуг" осматривал Золотоношу
Последние новости
01:48
Во время нападения на тюрьму в Нигерии боевики освободили более 500 заключенных
00:57
Набор в набсовет "Нефтегаза", "Укрексимбанк" распрадает плохие кредиты: итоги недели для ГП
00:33
"Газпром" пригрозил Молдове остановкой поставок газа
23:49
В Украину идет похолодание, ночью до 9° мороза
23:35
Оккупанты требуют с незаконно заключенных деньги "за проживание" – Гармаш
23:10
Зеленский ответил на петицию об ответственности за "принудительную вакцинацию"
22:37
Оккупанты решили снять блокаду штаб-квартиры ОБСЕ из-за коронавируса – СМИ
21:52
На Буковине усиливают карантин: в транспорт – с сертификатом или тестом
21:15
фото, видеоВ Киеве ресторан оштрафовали за нарушение карантина
20:38
Убийство полицейского в Чернигове: двух патрульных подозревают в оставлении в опасности
Все новости...