Укрзалізниця відкрила пункти covid-вакцинації ще на 3 вокзалах

Укрзалізниця відкрила пункти безкоштовної вакцинації проти коронавірусу на вокзалах у Рівному, Хмельницькому та Ужгороді, з 23 жовтня пункт щеплення відкриють на вокзалі в Івано-Франківську.

Джерело: сайт Укрзалізниці

Дослівно: "Для безпеки та зручності пасажирів АТ "Укрзалізниця" відкриває центри вакцинації проти covid-19 ще на 3 великих залізничних вокзалах: Рівне, Хмельницький та Ужгород. З 23 жовтня планується розгорнути пункт щеплення ще й на вокзалі в Івано-Франківську".

Інфографіка УЗ

Деталі: У центрах вакцинації пасажири та всі охочі можуть безкоштовно зробити щеплення проти covid-19.

Укрзалізниця додала, що планує й надалі збільшувати перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та тестування.

За перший день вакцинації на вокзалах зробили щеплення пів тисячі осіб.

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