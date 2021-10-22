Укрзалізниця відкрила пункти covid-вакцинації ще на 3 вокзалах
Укрзалізниця відкрила пункти безкоштовної вакцинації проти коронавірусу на вокзалах у Рівному, Хмельницькому та Ужгороді, з 23 жовтня пункт щеплення відкриють на вокзалі в Івано-Франківську.
Джерело: сайт Укрзалізниці
Дослівно: "Для безпеки та зручності пасажирів АТ "Укрзалізниця" відкриває центри вакцинації проти covid-19 ще на 3 великих залізничних вокзалах: Рівне, Хмельницький та Ужгород. З 23 жовтня планується розгорнути пункт щеплення ще й на вокзалі в Івано-Франківську".
Деталі: У центрах вакцинації пасажири та всі охочі можуть безкоштовно зробити щеплення проти covid-19.
Укрзалізниця додала, що планує й надалі збільшувати перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та тестування.
За перший день вакцинації на вокзалах зробили щеплення пів тисячі осіб.
Передісторія:
- З 21 жовтня Укрзалізниця відкрила пункти вакцинації на 7 вокзалах: Київ (2 пункти), Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Ніжин та Коростень.
- Також на 10 залізничних вокзалах цілодобово працюють пункти експрес-тестування на covid-19: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). Експрес-тест коштує 350 грн, довідка з негативним результатом є підставою для посадки в поїзд.
- З 21 жовтня Кабмін змінив правила перевезення пасажирів під час карантину. Тепер посадка у поїзди далекого сполучення можлива лише за наявності у пасажирів covid-сертифіката (про одну дозу, або повну вакцинацію), негативного результату ПЛР чи експрес-тесту на сovid-19, зроблених не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.
- З 15 жовтня Херсонська область першою з часів весняного локдауну перейшла у "червону" зону епіденебезпеки через темпи поширення covid-19. А з 18 жовтня така ж доля спіткала Запорізьку, Одеську, Донецьку та Дніпропетровську область.
- З 23 жовтня Сумська область буде відноситися до "червоного" регіону епіднебезпеки за поширенням коронавірусу.
- Також незабаром "червона" зона може загрожувати Житомирській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій та Чернігівській областям.