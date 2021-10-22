Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Укрзалізниця відкрила пункти covid-вакцинації ще на 3 вокзалах

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 11:47
Укрзалізниця відкрила пункти covid-вакцинації ще на 3 вокзалах
Фото УЗ

Укрзалізниця відкрила пункти безкоштовної вакцинації проти коронавірусу на вокзалах у Рівному, Хмельницькому та Ужгороді, з 23 жовтня пункт щеплення відкриють на вокзалі в Івано-Франківську.

Джерело: сайт Укрзалізниці

Дослівно: "Для безпеки та зручності пасажирів АТ "Укрзалізниця" відкриває центри вакцинації проти covid-19 ще на 3 великих залізничних вокзалах: Рівне, Хмельницький та Ужгород. З 23 жовтня планується розгорнути пункт щеплення ще й на вокзалі в Івано-Франківську". 

 
Інфографіка УЗ

Деталі: У центрах вакцинації пасажири та всі охочі можуть безкоштовно зробити щеплення проти covid-19.

Укрзалізниця додала, що планує й надалі збільшувати перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та тестування.

За перший день вакцинації на вокзалах зробили щеплення пів тисячі осіб.

Передісторія:

  • З 21 жовтня Укрзалізниця відкрила пункти вакцинації на 7 вокзалах: Київ (2 пункти), Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Ніжин та Коростень.
  • Також на 10 залізничних вокзалах цілодобово працюють пункти експрес-тестування на covid-19: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). Експрес-тест коштує 350 грн, довідка з негативним результатом є підставою для посадки в поїзд.  
  • З 21 жовтня Кабмін змінив правила перевезення пасажирів під час карантину. Тепер посадка у поїзди далекого сполучення можлива лише за наявності у пасажирів covid-сертифіката (про одну дозу, або повну вакцинацію), негативного результату ПЛР чи експрес-тесту на сovid-19, зроблених не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.
  • З 15 жовтня Херсонська область першою з часів весняного локдауну перейшла у "червону" зону епіденебезпеки через темпи поширення covid-19. А з 18 жовтня така ж доля спіткала Запорізьку, Одеську, Донецьку та Дніпропетровську область.
  • З 23 жовтня Сумська область буде відноситися до "червоного" регіону епіднебезпеки за поширенням коронавірусу.
  • Також незабаром "червона" зона може загрожувати Житомирській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій та Чернігівській областям.  

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Укрзалізницякоронавірусвакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Укрзалізниця
УЗ запускає "гірські шатли" зі Львова до Ворохти
УЗ у червні на третину наростила перевезення і на чверть – навантаження вантажів
В Укрзалізниці розповіли про тест жіночих купе: кілька квитків продали чоловікам
Останні новини
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
Усі новини...
Реклама: