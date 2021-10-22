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Укрзализныця открыла пункты covid-вакцинации еще на 3 вокзалах

Пятница, 22 октября 2021, 11:47
Фото УЗ

Укрзализныця открыла пункты бесплатной вакцинации против коронавируса на вокзалах в Ровно, Хмельницком и Ужгороде, с 23 октября пункт вакцинации откроют на вокзале в Ивано-Франковске.

Источник: сайт Укрзализныци

Дословно: "Для безопасности и удобства пассажиров АО "Укрзализныця" открывает центры вакцинации против covid-19 еще на 3 крупных железнодорожных вокзалах: Ровно, Хмельницкий и Ужгород. С 23 октября планируется развернуть пункт вакцинации еще на вокзале в Ивано-Франковске".

 
Инфографика УЗ

Детали: В центрах вакцинации пассажиры и все желающие могут бесплатно сделать прививку против covid-19.

Укрзализныця добавила, что планирует и в дальнейшем увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.

За первый день вакцинации на вокзалах сделали прививки полтысячи человек.

Предыстория:

  • С 21 октября Укрзализныця открыла пункты вакцинации на 7 вокзалах: Киев (2 пункта), Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Нежин и Коростень.
  • Также на 10 железнодорожных вокзалах круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на covid-19: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). Экспресс-тест стоит 350 грн, справка с отрицательным результатом является основанием для посадки в поезд.
  • С 21 октября Кабмин изменил правила перевозки пассажиров во время карантина. Теперь посадка в поезда дальнего следования возможна только при наличии у пассажиров covid-сертификата (об одной дозе, или полной вакцинации), отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста на сovid-19, сделанных не более чем за 72 часа до посадки в поезд.
  • С 15 октября Херсонская область первой со времен весенного локдауна перешла в "красную" зону эпидопасности из-за темпов распространения covid-19. С 18 октября такая же участь постигла Запорожскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую область.
  • С 23 октября Сумская область будет относится к "красному" региону эпидопасности из-за распространения коронавируса.
  • В ближайшее время могут перейти в "красную" зону Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.

Украинская правда
Темы: Укрзализныцякоронавирусвакцинация
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