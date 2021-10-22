Укрзализныця открыла пункты covid-вакцинации еще на 3 вокзалах

Укрзализныця открыла пункты бесплатной вакцинации против коронавируса на вокзалах в Ровно, Хмельницком и Ужгороде, с 23 октября пункт вакцинации откроют на вокзале в Ивано-Франковске.

Источник: сайт Укрзализныци

Дословно: "Для безопасности и удобства пассажиров АО "Укрзализныця" открывает центры вакцинации против covid-19 еще на 3 крупных железнодорожных вокзалах: Ровно, Хмельницкий и Ужгород. С 23 октября планируется развернуть пункт вакцинации еще на вокзале в Ивано-Франковске".

Инфографика УЗ

Детали: В центрах вакцинации пассажиры и все желающие могут бесплатно сделать прививку против covid-19.

Укрзализныця добавила, что планирует и в дальнейшем увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.

За первый день вакцинации на вокзалах сделали прививки полтысячи человек.

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