Венедіктова про розслідування замаху на Шефіра: На місці не стоїмо
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевняє, що спільна слідча група активно працює зі встановлення всіх причетних до замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.
Джерело: Венедіктова журналістам у вівторок у Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "За замахом на Шефіра. Те, що ми не виходимо на брифінги, не означає, що ми не працюємо.
Справа заслуховується щотижня. Як тільки ми матимемо ту інформацію, з якою можна виходити на широку публіку, ми вийдемо. Але на місці ми не стоїмо.
Деталі: За словами Венедіктової, справу розслідує спільна слідча група.
Вона зазначила, що у тих випадках, коли зловмисника не було встановлено "за гарячими слідами", розслідування справи затягується.
Пряма мова: "Якщо ми не знайшли відразу ж того, кого притягнути до відповідальності, це не означає, що ми завершили подальше розслідування. У нас завжди є питання виконавця, посередника, організатора та замовника. І якщо правоохоронці бачать, що вони можуть піднятися "вище", вони працюють далі, не виходячи з першими перемогами.
У цьому разі дуже зважений підхід. І якщо ми не виходимо (з оприлюдненням інформації), це не означає, що ми не працюємо. Працюємо".
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Передісторія:
- Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль Шефіра, був поранений водій машини.
- Шефір не постраждав і заявив, що не займається справами, які могли б стати причиною нападу на нього особисто, а метою замаху був вплив на команду Зеленського.
- В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
- Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на Шефіра, але обіцяв "сильну відповідь".
- Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що слідство розглядає більше десятка версій замаху на Шефіра, дві з яких є основними.