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Венедіктова про розслідування замаху на Шефіра: На місці не стоїмо

Вівторок, 26 жовтня 2021, 15:30
Венедіктова про розслідування замаху на Шефіра: На місці не стоїмо
Ірина Венедіктова. фото з Facebook Офісу генпрокурора

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевняє, що спільна слідча група активно працює зі встановлення всіх причетних до замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Джерело: Венедіктова журналістам у вівторок у Києві, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "За замахом на Шефіра. Те, що ми не виходимо на брифінги, не означає, що ми не працюємо.

Справа заслуховується щотижня. Як тільки ми матимемо ту інформацію, з якою можна виходити на широку публіку, ми вийдемо. Але на місці ми не стоїмо.

Деталі: За словами Венедіктової, справу розслідує спільна слідча група.

Вона зазначила, що у тих випадках, коли зловмисника не було встановлено "за гарячими слідами", розслідування справи затягується.

Пряма мова: "Якщо ми не знайшли відразу ж того, кого притягнути до відповідальності, це не означає, що ми завершили подальше розслідування. У нас завжди є питання виконавця, посередника, організатора та замовника. І якщо правоохоронці бачать, що вони можуть піднятися "вище", вони працюють далі, не виходячи з першими перемогами.

У цьому разі дуже зважений підхід. І якщо ми не виходимо (з оприлюдненням інформації), це не означає, що ми не працюємо. Працюємо".

Знати більше: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

Теми: Шефір СергійОфіс генпрокурора
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