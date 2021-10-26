Венедиктова о расследовании покушения на Шефира: На месте не стоим

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверяет, что совместная следственная группа активно работает по установлению всех причастных к покушению на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Источник: Венедиктова журналистам во вторник в Киеве, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "По покушению на Шефира. То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем.

Дело заслушивается каждую неделю. Как только у нас будет та информация, с которой можно выходить на широкую публику, мы выйдем. Но на месте мы не стоим".

Детали: По словам Венедиктова, дело расследует совместная следственная группа.

Она отметила, что в тех случаях, когда злоумышленник не был установлен "по горячим следам", расследование дела затягивается.

Прямая речь: "Если мы не нашли сразу же того, кого привлечь к ответственности, это не означает, что мы завершили дальнейшее расследование. У нас всегда есть вопрос исполнителя, посредника, организатора и заказчика. И если правоохранители видят, что они могут "подняться выше", они работают дальше, не выходя с какими-то первыми победами.

В данном случае очень взвешенный подход. И если мы не выходим (с обнародованием информации), то это не означает, что мы не работаем. Работаем".

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