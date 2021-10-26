Венедиктова о расследовании покушения на Шефира: На месте не стоим
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверяет, что совместная следственная группа активно работает по установлению всех причастных к покушению на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.
Источник: Венедиктова журналистам во вторник в Киеве, цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "По покушению на Шефира. То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем.
Дело заслушивается каждую неделю. Как только у нас будет та информация, с которой можно выходить на широкую публику, мы выйдем. Но на месте мы не стоим".
Детали: По словам Венедиктова, дело расследует совместная следственная группа.
Она отметила, что в тех случаях, когда злоумышленник не был установлен "по горячим следам", расследование дела затягивается.
Прямая речь: "Если мы не нашли сразу же того, кого привлечь к ответственности, это не означает, что мы завершили дальнейшее расследование. У нас всегда есть вопрос исполнителя, посредника, организатора и заказчика. И если правоохранители видят, что они могут "подняться выше", они работают дальше, не выходя с какими-то первыми победами.
В данном случае очень взвешенный подход. И если мы не выходим (с обнародованием информации), то это не означает, что мы не работаем. Работаем".
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Предыстория:
- Утром 22 сентября под Киевом стреляли в автомобиль Шефира, был ранен водитель машины.
- Шефир не пострадал и заявил, что не занимается делами, которые могли быстать причиной нападения на него лично, а целью покушения было влияние на команду Зеленского.
- В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, связанное с борьбой против олигархов.
- Зеленский не знает, кто стоит за покушением на Шефира, но обещал "сильный ответ".
- Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что следствие рассматривает более десятка версий покушения на Шефира, две из которых являются основными.