Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Венедиктова о расследовании покушения на Шефира: На месте не стоим

Вторник, 26 октября 2021, 15:30
Венедиктова о расследовании покушения на Шефира: На месте не стоим
Ирина Венедиктова. фото с Facebook Офиса генпрокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверяет, что совместная следственная группа активно работает по установлению всех причастных к покушению на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Источник: Венедиктова журналистам во вторник в Киеве, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "По покушению на Шефира. То, что мы не выходим на брифинги, не означает, что мы не работаем.

Дело заслушивается каждую неделю. Как только у нас будет та информация, с которой можно выходить на широкую публику, мы выйдем. Но на месте мы не стоим".

Детали: По словам Венедиктова, дело расследует совместная следственная группа.

Она отметила, что в тех случаях, когда злоумышленник не был установлен "по горячим следам", расследование дела затягивается.

Прямая речь: "Если мы не нашли сразу же того, кого привлечь к ответственности, это не означает, что мы завершили дальнейшее расследование. У нас всегда есть вопрос исполнителя, посредника, организатора и заказчика. И если правоохранители видят, что они могут "подняться выше", они работают дальше, не выходя с какими-то первыми победами.

В данном случае очень взвешенный подход. И если мы не выходим (с обнародованием информации), то это не означает, что мы не работаем. Работаем".

Знать больше: Покушение на друга Зеленского. Хроника, версии и последствия обстрела авто Шефира

Предыстория:

"Украинская правда" в Threads

Темы: Шефир СергейОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Все новости...
Шефир Сергей
Следствие по делу о покушении на Шефира проводит необоснованные обыски – адвокаты
У Венедиктовой объяснили, как обыск на Франковщине связан с покушением на Шефира
Покушение на Шефира: "Евросолидарность" говорит, что полиция пришла с обыском к их депутату
Последние новости
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
12:58
В Украине корью заболело в пять раз больше людей, чем в прошлом году – Минздрав
12:56
фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"
Все новости...
Реклама: