Росіяни відмовилися обговорювати долю затриманого бойовика Косяка на ТКГ

На засіданні Тристоронньої котактної групи 27 жовтня в режимі відеоконфреренції російська сторона не захотіла обговорювати долю бойовика Андрія Косяка, якого затримали під час розвідки в зоні ООС із російським паспортом.

Джерело: Українська делегація в ТКГ в Телеграм

Дослівно: "…російську делегацію не зацікавила доля раніше затриманого громадянина А.Косяка: обговорювати її вони не виразили бажання".

Деталі: Зазначається, що українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, відкриття КПВВ, суворого дотримання режиму припинення вогню та виконання рішень Паризького саміту.

Наступне засідання заплановане на 10 листопада.

Що передувало: В МЗС заявили, що Україна готова пустити представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до затриманого бойовика Андрія Косяка. Міжнародна спільнота має побачити, кого Росія направляє воювати проти українського народу, заявив речник відомства Олег Ніколенко.

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