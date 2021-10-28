Росіяни відмовилися обговорювати долю затриманого бойовика Косяка на ТКГ
На засіданні Тристоронньої котактної групи 27 жовтня в режимі відеоконфреренції російська сторона не захотіла обговорювати долю бойовика Андрія Косяка, якого затримали під час розвідки в зоні ООС із російським паспортом.
Джерело: Українська делегація в ТКГ в Телеграм
Дослівно: "…російську делегацію не зацікавила доля раніше затриманого громадянина А.Косяка: обговорювати її вони не виразили бажання".
Деталі: Зазначається, що українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв’язку з конфліктом, відкриття КПВВ, суворого дотримання режиму припинення вогню та виконання рішень Паризького саміту.
Наступне засідання заплановане на 10 листопада.
Що передувало: В МЗС заявили, що Україна готова пустити представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до затриманого бойовика Андрія Косяка. Міжнародна спільнота має побачити, кого Росія направляє воювати проти українського народу, заявив речник відомства Олег Ніколенко.
Передісторія:
- 13 жовтня Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі повідомила, що озброєні особи з пов'язками Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) під приводом розмінування поблизу Золотого вели розвідку позицій, залишених Збройними силами України, – українські бійці затримали Андрія Косяказ "військовим квитком", у якому значиться його російський паспорт, виданий у лютому 2020 року.
- Служба безпеки України допитала Косяка. За даними СБУ, затриманий на Лугащині бойовик має кримінальне минуле. На мобільному пристрої Косяка виявили відео його участі в обстрілі позицій ЗСУ.
- Представники ОРЛО вимагали відпустити свого "офіцера" і заявили про припинення всі контакти з Києвом у СЦКК до повернення Косяка.
- 20 жовтня міністерство закордонних справ Росії виступило з вимогою допустити російських консульських працівників до затриманого Косяка, адже він отримав паспорт Російської Федерації.