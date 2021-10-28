Россияне отказались обсуждать судьбу задержанного боевика Косяка на ТКГ
На заседании Трехсторонней котактной группы 27 октября в режиме видеоконфреренции российская сторона не захотела обсуждать судьбу боевика Андрея Косяка, задержанного во время разведки в зоне ООС с российским паспортом.
Источник: Украинская делегация в ТКГ в Телеграмм
Дословно: "…российскую делегацию не заинтересовала судьба ранее задержанного гражданина А.Косяка: обсуждать ее они не выразили желания".
Детали: Отмечается, что украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобожендия всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, открытия КПВВ, строгого соблюдения режима прекращения огня и выполнения решений Парижского саммита.
Следующее заседание запланировано на 10 ноября.
Что предшествовало: В МИД заявили, что Украина готова пустить представителей Международного комитета Красного Креста к задержанному боевику Андрею Косяку. Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа, заявил спикер ведомства Олег Николенко.
Предыстория:
- 13 октября Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе сообщила, что вооруженные лица с повязками Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) под предлогом разминирования вблизи Золотого вели разведку позиций, оставленных Вооруженными силами Украины, – украинские бойцы задержали Андрея Косякас "военным билетом", в котором значится его российский паспорт, выданный в феврале 2020 года.
- Служба безопасности Украины допросила Косяка. По данным СБУ, задержанный в Луганской области боевик имеет криминальное прошлое. На мобильном устройстве Косяка обнаружили видео его участия в обстреле позиций ВСУ.
- Представителей ОРЛО требовали отпустить своего "офицера"и и заявили о прекращении контактов с Киевом в СЦКК до возвращения Косяка.
- 20 октября министерство иностранных дел России выступило с требованием допустить российских консульских работников к задержаному Косяку, ведь он получил паспорт Российской Федерации.