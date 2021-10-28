Россияне отказались обсуждать судьбу задержанного боевика Косяка на ТКГ

На заседании Трехсторонней котактной группы 27 октября в режиме видеоконфреренции российская сторона не захотела обсуждать судьбу боевика Андрея Косяка, задержанного во время разведки в зоне ООС с российским паспортом.

Источник: Украинская делегация в ТКГ в Телеграмм

Дословно: "…российскую делегацию не заинтересовала судьба ранее задержанного гражданина А.Косяка: обсуждать ее они не выразили желания".

Детали: Отмечается, что украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобожендия всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, открытия КПВВ, строгого соблюдения режима прекращения огня и выполнения решений Парижского саммита.

Следующее заседание запланировано на 10 ноября.

Что предшествовало: В МИД заявили, что Украина готова пустить представителей Международного комитета Красного Креста к задержанному боевику Андрею Косяку. Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа, заявил спикер ведомства Олег Николенко.

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