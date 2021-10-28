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Россияне отказались обсуждать судьбу задержанного боевика Косяка на ТКГ

Четверг, 28 октября 2021, 11:42
Россияне отказались обсуждать судьбу задержанного боевика Косяка на ТКГ
фото сбу

На заседании Трехсторонней котактной группы 27 октября в режиме видеоконфреренции российская сторона не захотела обсуждать судьбу боевика Андрея Косяка, задержанного во время разведки в зоне ООС с российским паспортом.

Источник: Украинская делегация в ТКГ в Телеграмм

Дословно: "…российскую делегацию не заинтересовала судьба ранее задержанного гражданина А.Косяка: обсуждать ее они не выразили желания".

Детали: Отмечается, что украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобожендия всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, открытия КПВВ, строгого соблюдения режима прекращения огня и выполнения решений Парижского саммита.

Следующее заседание запланировано на 10 ноября.

Что предшествовало: В МИД заявили, что Украина готова пустить представителей Международного комитета Красного Креста к задержанному боевику Андрею Косяку. Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа, заявил спикер ведомства Олег Николенко.

Предыстория:

  • 13 октября Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе сообщила, что вооруженные лица с повязками Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) под предлогом разминирования вблизи Золотого вели разведку позиций, оставленных Вооруженными силами Украины, – украинские бойцы задержали Андрея Косякас "военным билетом", в котором значится его российский паспорт, выданный в феврале 2020 года.
  • Служба безопасности Украины допросила Косяка. По данным СБУ, задержанный в Луганской области боевик имеет криминальное прошлое. На мобильном устройстве Косяка обнаружили видео его участия в обстреле позиций ВСУ.
  • Представителей ОРЛО требовали отпустить своего "офицера"и и заявили о прекращении контактов с Киевом в СЦКК до возвращения Косяка.
  • 20 октября министерство иностранных дел России выступило с требованием допустить российских консульских работников к задержаному Косяку, ведь он получил паспорт Российской Федерации.

Украинская правда

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Темы: Минские соглашениявойнатерроризм
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