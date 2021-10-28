Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Россияне отказались обсуждать судьбу задержанного боевика Косяка на ТКГ

Четверг, 28 октября 2021, 11:42
фото сбу

На заседании Трехсторонней котактной группы 27 октября в режиме видеоконфреренции российская сторона не захотела обсуждать судьбу боевика Андрея Косяка, задержанного во время разведки в зоне ООС с российским паспортом.

Источник: Украинская делегация в ТКГ в Телеграмм

Дословно: "…российскую делегацию не заинтересовала судьба ранее задержанного гражданина А.Косяка: обсуждать ее они не выразили желания".

Детали: Отмечается, что украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобожендия всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, открытия КПВВ, строгого соблюдения режима прекращения огня и выполнения решений Парижского саммита.

Следующее заседание запланировано на 10 ноября.

Что предшествовало: В МИД заявили, что Украина готова пустить представителей Международного комитета Красного Креста к задержанному боевику Андрею Косяку. Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа, заявил спикер ведомства Олег Николенко.

Предыстория:

  • 13 октября Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе сообщила, что вооруженные лица с повязками Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) под предлогом разминирования вблизи Золотого вели разведку позиций, оставленных Вооруженными силами Украины, – украинские бойцы задержали Андрея Косякас "военным билетом", в котором значится его российский паспорт, выданный в феврале 2020 года.
  • Служба безопасности Украины допросила Косяка. По данным СБУ, задержанный в Луганской области боевик имеет криминальное прошлое. На мобильном устройстве Косяка обнаружили видео его участия в обстреле позиций ВСУ.
  • Представителей ОРЛО требовали отпустить своего "офицера"и и заявили о прекращении контактов с Киевом в СЦКК до возвращения Косяка.
  • 20 октября министерство иностранных дел России выступило с требованием допустить российских консульских работников к задержаному Косяку, ведь он получил паспорт Российской Федерации.

Украинская правда
Темы: Минские соглашениявойнатерроризм
powered by lun.ua
Главное сегодня

Премьер Британии после беседы с Елизаветой II рассказал о ее самочувствии

МИД Польши заявил об ухудшении положения и дискриминации поляков в Украине

Дипломатов ЕС ограничили в России, так как их ковид-вакцины не признаны Москвой

В Украине – рекорд ковид-вакцинации за сутки

Ковид: в Украине снова более 26 тысяч заражений в день

Владелице турфирмы грозит 5 лет тюрьмы за подделку ковид-тестов – полиция

Все новости...
Минские соглашения
Москва официально признала участие россиян в войне на востоке Украины - украинская сторона в ТКГ
Украина готова говорить в ТКГ очно, но не в Минске
Экс-посол США в России: "Минск" не упоминается в договоренности Вашингтона и Киева не случайно
Последние новости
14:26
фотоАмериканский эсминец USS Porter начал переход в Черное море
14:17
Украина ожидает импорта угля из Польши, Казахстана и ЮАР
14:11
Премьер Британии после беседы с Елизаветой II рассказал о ее самочувствии
14:08
Дело о 47 ножевых ранениях: суд арестовал бывшего СБУшника
13:49
В Молдове рассказали, за сколько будут покупать газ у России в ноябре
13:42
Россия начала взыскание с Facebook крупного штрафа "за запрещенный контент"
12:56
МИД Польши заявил об ухудшении положения и дискриминации поляков в Украине
12:41
Выборы мэра Харькова: в ЦИК рассказали, как будет проходить голосование на фоне эпидемии
12:21
фотоЭкоактивисты в Риме попытались заблокировать улицу, ведущую к месту проведения саммита G20
12:11
На складах семи ТЭС не соблюдали нормы гарантированных запасов угля
Все новости...