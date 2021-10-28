Влада розробляє механізм видалення з "Дії" ковідних сертифікатів-підробок

Уряд планує розробити механізм видалення з додатку "Дія" фейкових сертифікатів про щеплення проти COVID-19.

Джерело: заступник міністра цифрової трансформації Мстислав Банік в інтерв’ю виданню "РБК-Україна"

Пряма мова: "Разом із МОЗ ми зараз напрацьовуємо механізм видалення COVID-сертифіката після підтвердження, що він несправжній".

Деталі: Банік пояснив, що наразі неможливо виявити сертифікат-фейк у людини, яка ще не перехворіла, але вже змовилась із лікарем, дістала справжній номер вакцини, не отримавши самого щеплення, і підробила документ. Проте якщо такий махінатор потрапить з ковідом до шпиталю, і тест покаже, що насправді в нього не було жодного щеплення, але є сертифікат - тоді можна розпочати розслідування і спробувати липовий сертифікат анулювати.

Механізм таких анулювань планують розробити до кінця року. Сертифікат будуть видаляти після підтвердження такої змови з боку лікаря, який не зробив щеплення пацієнту, але вніс дані до реєстрів.

МОЗ наразі шукає таких недоброчесних лікарів і медичних працівників.

За словами заступника міністра, через додаток і портал "Дія" завантажили вже понад 3,5 млн сертифікатів про вакцинацію, тоді як станом на 28 жовтня вакцинували понад 9,5 млн осіб.

Чому це важливо: Із 21 жовтня для проїзду у транспорті міжобласного сполучення потрібно мати сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу або свіжий тест на Covid-19, на деяких вокзалах відкрили пункти вакцинації та експрес-тестування.

А в Києві з 1 листопада без сертифіката про вакцинацію не можна буде скористатись навіть міським громадським транспортом.

Також внутрішні сертифікати потрібні для відвідування більшості закладів та установ у "червоних" зонах обмежень.

Крім того, правоохоронці заявляють про загрозливий рівень підробок та попиту на фіктивні документи серед громадян.

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