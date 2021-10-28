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Власти разрабатывают механизм удаления из "Дии" ковидных сертификатов-подделок

Четверг, 28 октября 2021, 16:18
Власти разрабатывают механизм удаления из Дии ковидных сертификатов-подделок
фото Минцифры

Правительство планирует разработать механизм удаления из приложения "Дия" фейковых сертификатов о прививке против COVID-19.

Источник: заместитель министра цифровой трансформации Мстислав Баник в интервью изданию "РБК-Украина"

Прямая речь: "Вместе с Минздравом мы сейчас нарабатываем механизм удаления COVID-сертификата после подтверждения, что он ненастоящий".

Детали: Баник объяснил, что пока невозможно обнаружить сертификат-фейк у человека, который еще не переболел, но который в результате сговора с врачом достал настоящий номер вакцины, не получив самой прививки, и подделал документ. Однако если такой махинатор попадет с ковидом в больницу, и тест покажет, что он не привит, но имеет сертификат - тогда можно начать расследование и попытаться "липовый" документ аннулировать.

Механизм такого аннулирования планируется разработать до конца года. Сертификат будут удалять после подтверждения сговора с врачом, который не привил пациента, но внес данные в реестры.

Минздрав сейчас занимается розыском таких недобросовестных врачей и медицинских работников.

По словам замминистра, в приложение и портал "Дия" уже загрузили более 3,5 млн сертификатов о вакцинации, всего же по состоянию на 28 октября прививки получили более 9,5 млн человек.

Почему это важно: Сейчас для проезда в транспорте межобластного сообщения нужно иметь сертификат о вакцинации против коронавируса или негативный тест на Covid-19. А в Киеве с 1 ноября без сертификата о вакцинации нельзя будет воспользоваться даже городским общественным транспортом.

Также внутренние сертификаты необходимы для посещения большинства заведений и учреждений в "красных" зонах распространения коронавируса.

Кроме того, правоохранители заявляют об угрожающем уровне подделок и огромном спросе на фиктивные документы среди украинцев.

Украинская правда

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Темы: вакцинацияДіякриминалкоронавирус
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