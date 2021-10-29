Шмигаль прогнозирует, что прирост больных ковидом скоро замедлится

Премьер-министр Денис Шмигаль уверяет, что в ближайшее время Украина пройдет пик заболеваемости COVID-19 и выйдет на плато.

Источник: выступление Шмыгаля в Одессе на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины

Прямая речь: "Мы понимаем, что, по прогнозам, прошлая и эта неделя, возможно, следующая, - это такой пик, где мы ожидаем плато".

Детали: Премьер-министр отметил, что рекордные показатели больных, госпитализированных и умерших из-за коронавирусной инфекции сопровождаются, в то же время, рекордным количеством ежедневных вакцинаций против COVID-19.

Предыстория: