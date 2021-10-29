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Шмигаль прогнозирует, что прирост больных ковидом скоро замедлится

Пятница, 29 октября 2021, 14:34
Шмигаль прогнозирует, что прирост больных ковидом скоро замедлится
Денис Шмыгаль, фото AFP via Getty Images

Премьер-министр Денис Шмигаль уверяет, что в ближайшее время Украина пройдет пик заболеваемости COVID-19 и выйдет на плато.

Источник: выступление Шмыгаля в Одессе на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины 

Прямая речь: "Мы понимаем, что, по прогнозам, прошлая и эта неделя, возможно, следующая, - это такой пик, где мы ожидаем плато".

Детали: Премьер-министр отметил, что рекордные показатели больных, госпитализированных и умерших из-за коронавирусной инфекции сопровождаются, в то же время, рекордным количеством ежедневных вакцинаций против COVID-19.

Предыстория:

  • 28 октября в Украине фиксируют второй подряд антирекорд по количеству заражений в сутки - более 26,8 тысячи случаев, госпитализировали более 5 тысяч человек и 648 умерли в результате осложнений.
  • Вместе с тем, за последние две недели в Украине постоянно делали рекордное количество прививок против коронавируса. По состоянию на 29 октября уже сделали 17 млн уколов, почти 7,3 млн человек получили две дозы. За прошедшую неделю сделали более полутора миллионов прививок.
  • Эксперты Киевской школы экономики прогнозируют около 30 тысяч новых больных коронавирусом и до 7 тысяч госпитализированных в сутки уже в ближайшие недели. По их мнению, пик эпидемической волны придется на начало ноября, а спадет уже в начале 2022 года.
  • Эксперты при Национальной академии наук прогнозируют в Украине в сутки до 29 тысяч новых случаев Covid-19 и более 900 смертей в середине ноября 2021 года.

Денис Карловский, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусШмыгаль
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