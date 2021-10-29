Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Закупівля неякісних катерів для армії: ДБР каже, що знайшло докази

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 18:51
Один з підозрюваних у справі, колишній заступник міністра оборони Ігор Павловський, Фото з сайту Міноборони

Державне бюро розслідувань повідомляє, що провело слідчий експеримент, який довів невідповідність державним нормам військових катерів, вироблених "Кузнею на Рибальському" на замовлення Міноборони.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Згідно з її повідомленням, це з’ясувалося під час слідчих експериментів, які ДБР провело 23 та 28 жовтня.

У бюро наполягають, що огляд кораблів виробництва "Кузні" відбувся "з дотриманням усіх правил технічної експлуатації суден", "без жодних порушень" і "професійним екіпажем Військово-Морських сил ЗСУ".

Зокрема, експерименти провели фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і ТОВ "Цеппелін Україна". 

При цьому, наголошують в ДБР, представники підприємства-виробника проігнорували запрошення доєднатись до експерименту.

У цій справі ДБР підозрює посадовців Міністерства оборони у злочинній змові з приватною компанією на постачання неякісних катерів для армійських підрозділів упродовж 2016-2018 років. Збитки для держави оцінюють у 475 млн гривень.

Нагадаємо, що журналісти-розслідувачі "Bihus.Info" знайшли в керівника Київського науково-дослідного інституту судових експертиз незадекларовані мільйонні статки. Також експертизи цієї установи допомогли нівелювати докази в судових справах проти Миколи Мартиненка.

Читайте також: Москітний флот чи турецькі корвети? Чому влада відмовляється від стратегії ВМС

Що цьому передувало:

  • Слідчі ДБР повідомили 2 липня про підозри колишнім посадовим особам Міністерства оборони та ПрАТ "Кузня на Рибальському" через поставку військової техніки низької якості Збройним силам України. Джерело УП повідомило тоді, що йшлося про Ігоря Павловського, колишнього заступника міністра оборони.
  • У партії "Європейська солідарність" тоді назвали це переслідуванням бойових генералів з боку влади Зеленського, щоби відвернути увагу суспільстві довкола т.зв. "справи ваґнерівців". Генерал Павловський був учасником боїв за Маріуполь у вересні 2014 року, очолював Сектор М.
  • 12 липня ексчиновника посадили під домашній арешт із правом внесення застави 475 млн гривень. У "ЄС" тоді писали омбудсману скарги про порушення прав затриманого чиновника.
  • У жовтні 2017 році НАБУ і САП уже висували підозру Павловському та пов’язаному з ним підприємству "Трейд Коммодіті" у розтраті державних коштів. Тоді посадовця посадили на домашній арешт.

Українська правда
Теми: МіноборониДБРкриміналПорошенкоармія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія не повинна маніпулювати потоками газу в політичних цілях – Байден

Лідери G20 хочуть вакцинувати 70% населення світу до середини 2022 року

У Сумах сталася сутичка між "Правим сектором" і журналістами каналу "НАШ"

Вибори у Грузії – екзитполи дають протилежні оцінки

Військові пояснили, що робили у "сірій" зоні

На вибори не пускатимуть із електронним паспортом – ЦВК

Усі новини...
Міноборони
Таран анонсував Military ID для призовників і резервістів у "Дії"
Уряд унормував службу іноземців в ЗСУ
Не Джавелінами єдиними: розвиток стратегічного безпекового партнерства між Україною та США
Останні новини
03:35
"Вона була моїм другом" – Болдуїн про загиблу на знімальному майданчику українку
02:55
Понад 60% вихователів дитсадків вакцинувалися двома дозами проти Covid – МОН
02:11
Росія не повинна маніпулювати потоками газу в політичних цілях – Байден
01:29
Під час масових протестів у Судані військові вбили щонайменше трьох людей
00:43
фотоНа Херсонщині запрацював мобільний ковід-госпіталь із 35 наметів
23:56
Лідери G20 хочуть вакцинувати 70% населення світу до середини 2022 року
23:31
Через неправильно припарковане авто поліція знайшла 13 підробних Covid-сертифікатів
22:55
Зеленський пообіцяв допомагати Молдові з постачанням енергоносіїв
22:11
У Сумах сталася сутичка між "Правим сектором" і журналістами каналу "НАШ"
21:23
На вокзалах вакцинувалося вже 20 тисяч осіб
Усі новини...