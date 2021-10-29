Закупівля неякісних катерів для армії: ДБР каже, що знайшло докази

Один з підозрюваних у справі, колишній заступник міністра оборони Ігор Павловський, Фото з сайту Міноборони

Державне бюро розслідувань повідомляє, що провело слідчий експеримент, який довів невідповідність державним нормам військових катерів, вироблених "Кузнею на Рибальському" на замовлення Міноборони.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Згідно з її повідомленням, це з’ясувалося під час слідчих експериментів, які ДБР провело 23 та 28 жовтня.

У бюро наполягають, що огляд кораблів виробництва "Кузні" відбувся "з дотриманням усіх правил технічної експлуатації суден", "без жодних порушень" і "професійним екіпажем Військово-Морських сил ЗСУ".

Зокрема, експерименти провели фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і ТОВ "Цеппелін Україна".

При цьому, наголошують в ДБР, представники підприємства-виробника проігнорували запрошення доєднатись до експерименту.

У цій справі ДБР підозрює посадовців Міністерства оборони у злочинній змові з приватною компанією на постачання неякісних катерів для армійських підрозділів упродовж 2016-2018 років. Збитки для держави оцінюють у 475 млн гривень.

Нагадаємо, що журналісти-розслідувачі "Bihus.Info" знайшли в керівника Київського науково-дослідного інституту судових експертиз незадекларовані мільйонні статки. Також експертизи цієї установи допомогли нівелювати докази в судових справах проти Миколи Мартиненка.

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Що цьому передувало: