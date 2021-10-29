Закупка некачественных катеров для армии: ГБР говорит, что нашло доказательства

Один из подозреваемых по делу, бывший заместитель министра обороны Игорь Павловский, Фото с сайта Минобороны

Государственное бюро расследований сообщает, что провело следственный эксперимент, который установил несоответствие государственным нормам военных катеров, изготовленных "Кузней на Рыбальском" по заказу Минобороны.

Источник: пресс-служба ДБР

Детали: Согласно сообщению, это выяснилось в ходе следственных экспериментов, проведенных ДБР 23 и 28 октября.

В бюро настаивают, что осмотр кораблей производства "Кузни" состоялся "с соблюдением всех правил технической эксплуатации судов", "без нарушений" и "профессиональным экипажем Военно-Морских сил ВСУ".

В частности, эксперименты провели специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и ООО Цеппелин Украина.

При этом, отмечают в ДБР, представители предприятия-производителя проигнорировали приглашение присоединиться к эксперименту.

По этому делу ГБР подозревает чиновников Министерства обороны в преступном сговоре с частной компанией по поставке некачественных катеров для армейских подразделений в течение 2016-2018 годов. Ущерб для государства оценивают в 475 млн гривен.

Напомним, что журналисты-расследователи "Bihus.Info" нашли у руководителя Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз незадекларированные доходы на миллионы гривен. Также экспертизы этого учреждения помогли нивелировать доказательства по судебным делам против Николая Мартыненко.

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Что этому предшествовало: