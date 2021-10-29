Закупка некачественных катеров для армии: ГБР говорит, что нашло доказательства
Государственное бюро расследований сообщает, что провело следственный эксперимент, который установил несоответствие государственным нормам военных катеров, изготовленных "Кузней на Рыбальском" по заказу Минобороны.
Источник: пресс-служба ДБР
Детали: Согласно сообщению, это выяснилось в ходе следственных экспериментов, проведенных ДБР 23 и 28 октября.
В бюро настаивают, что осмотр кораблей производства "Кузни" состоялся "с соблюдением всех правил технической эксплуатации судов", "без нарушений" и "профессиональным экипажем Военно-Морских сил ВСУ".
В частности, эксперименты провели специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и ООО Цеппелин Украина.
При этом, отмечают в ДБР, представители предприятия-производителя проигнорировали приглашение присоединиться к эксперименту.
По этому делу ГБР подозревает чиновников Министерства обороны в преступном сговоре с частной компанией по поставке некачественных катеров для армейских подразделений в течение 2016-2018 годов. Ущерб для государства оценивают в 475 млн гривен.
Напомним, что журналисты-расследователи "Bihus.Info" нашли у руководителя Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз незадекларированные доходы на миллионы гривен. Также экспертизы этого учреждения помогли нивелировать доказательства по судебным делам против Николая Мартыненко.
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Что этому предшествовало:
- Следователи ДБР сообщили 2 июля подозрение бывшим должностным лицам Министерства обороны и "Кузня на Рыбальском" из-за поставки военной техники низкого качества Вооруженным силам Украины. Источник УП сообщил тогда, что речь шла об Игоре Павловском, бывшем заместителе министра обороны.
- В партии "Европейская солидарность" тогда назвали это преследованием боевых генералов со стороны властей Зеленского, чтобы отвлечь внимание общества от т.н. "дела вагнеровцев". Генерал Павловский был участником боев за Мариуполь в сентябре 2014, возглавлял Сектор М.
- 12 июля экс-чиновника посадили под домашний арест с правом внесения залога 475 млн гривен. В ЕС тогда писали омбудсмену жалобы о нарушении прав задержанного чиновника.
- В октябре 2017 года НАБУ и САП уже выдвигали подозрение Павловскому и связанному с ним предприятию "Трейд Коммодити" в растрате государственных средств. Тогда чиновника поместили под домашний арест.