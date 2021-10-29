"Кузня на Рибальському" заявила, що ДБР пошкодило їхнє судно

Пресслужба заводу "Кузня на Рибальському" заявила, що влада "продовжує тиск" на них, і запевняє, що під час слідчого експерименту Державне бюро розслідувань пошкодило один з десантно–штурмових катерів.

Джерело: пресслужба "Кузні на рибальському"

Деталі: На заводі наголошують, що у ДБР, які повинні провести слідчий експеримент з суднами, немає спеціально підготовленого екіпажу для керування катерами такого класу.

Зазначається, що 23 жовтня катер "Станіслав" вивели в море без здавальної команди заводу "Кузня на Рибальському". Після повернення судна при виконанні швартування катер зазнав пошкоджень.

Згідно з заявою, пошкоджено конструкцію кормового майданчика огородження водометів.

У "Кузні" також розповіли, що їхні співробітники допомагали слідчим пришвартувати інший катер, аби "убезпечити і судно, і людей", а один з учасників експерименту навіть впав у воду – його довелося витягувати на берег.

Співробітники компанії не мають даних про технічний стан катера, оскільки він арештований.

"Кузня на рибальському" також заявила, що Держбюро "спотворило технічні характеристики суден" - вони, уточняється, замінили запасну частину на катері.

Ці всі факти викликають сумніви, як заявив завод, у неупередженості та професійності слідства.

Передісторія: 29 жовтня ДБР повідомило, що провело слідчий експеримент, який довів невідповідність державним нормам військових катерів, вироблених "Кузнею на Рибальському" на замовлення Міноборони.

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