"Кузня на Рибальському" заявила, що ДБР пошкодило їхнє судно
Пресслужба заводу "Кузня на Рибальському" заявила, що влада "продовжує тиск" на них, і запевняє, що під час слідчого експерименту Державне бюро розслідувань пошкодило один з десантно–штурмових катерів.
Джерело: пресслужба "Кузні на рибальському"
Деталі: На заводі наголошують, що у ДБР, які повинні провести слідчий експеримент з суднами, немає спеціально підготовленого екіпажу для керування катерами такого класу.
Зазначається, що 23 жовтня катер "Станіслав" вивели в море без здавальної команди заводу "Кузня на Рибальському". Після повернення судна при виконанні швартування катер зазнав пошкоджень.
Згідно з заявою, пошкоджено конструкцію кормового майданчика огородження водометів.
У "Кузні" також розповіли, що їхні співробітники допомагали слідчим пришвартувати інший катер, аби "убезпечити і судно, і людей", а один з учасників експерименту навіть впав у воду – його довелося витягувати на берег.
Співробітники компанії не мають даних про технічний стан катера, оскільки він арештований.
"Кузня на рибальському" також заявила, що Держбюро "спотворило технічні характеристики суден" - вони, уточняється, замінили запасну частину на катері.
Ці всі факти викликають сумніви, як заявив завод, у неупередженості та професійності слідства.
Передісторія: 29 жовтня ДБР повідомило, що провело слідчий експеримент, який довів невідповідність державним нормам військових катерів, вироблених "Кузнею на Рибальському" на замовлення Міноборони.
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Нагадаємо:
- Слідчі ДБР повідомили 2 липня про підозри колишнім посадовим особам Міністерства оборони та ПрАТ "Кузня на Рибальському" через поставку військової техніки низької якості Збройним силам України. Джерело УП повідомило тоді, що йшлося про Ігоря Павловського, колишнього заступника міністра оборони.
- У партії "Європейська солідарність" тоді назвалице переслідуванням бойових генералів з боку влади Зеленського, щоби відвернути увагу суспільстві довкола т.зв. "справи ваґнерівців". Генерал Павловський був учасником боїв за Маріуполь у вересні 2014 року, очолював Сектор М.
- 12 липня ексчиновника посадилипід домашній арешт із правом внесення застави 475 млн гривень. У "ЄС" тоді писали омбудсману скарги про порушення прав затриманого чиновника.
- У жовтні 2017 році НАБУ і САП уже висувалипідозру Павловському та пов’язаному з ним підприємству "Трейд Коммодіті" у розтраті державних коштів. Тоді посадовця посадили на домашній арешт.