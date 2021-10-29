"Кузня на Рыбальском" заявила, что ГБР повредило их судно

Пресс-служба завода "Кузня на Рыбальском" заявила, что власти "продолжают давление" на них, и уверяет, что в ходе следственного эксперимента Государственное бюро расследований повредило один из десантно-штурмовых катеров.

Источник: пресс-служба "Кузни на Рыбальском"

Детали: На заводе подчеркивают, что у ГБР, которые должны провести следственный эксперимент с судами, нет специально подготовленного экипажа для управления катерами такого класса.

Отмечается, что 23 октября катер "Станислав" вывели в море, а после возвращения судна при выполнении швартовки катер получил повреждения.

Согласно заявлению, повреждена конструкция кормовой площадки ограждения водометов.

В "Кузне" также рассказали, что их сотрудники помогали следователям пришвартовать другой катер, чтобы "обезопасить и судно, и людей", а один из участников эксперимента упал в воду – его пришлось вытаскивать на берег.

У сотрудников компании нет данных о техническом состоянии катера, поскольку он арестован.

"Кузня на Рыбальском" также заявила, что Госбюро "исказило технические характеристики судов" – они, уточняется, заменили запасную часть на катере.

Эти все факты вызывают сомнения, как заявил завод, в беспристрастности и профессионализме следствия.

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Напомним: