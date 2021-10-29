"Кузня на Рыбальском" заявила, что ГБР повредило их судно
Пресс-служба завода "Кузня на Рыбальском" заявила, что власти "продолжают давление" на них, и уверяет, что в ходе следственного эксперимента Государственное бюро расследований повредило один из десантно-штурмовых катеров.
Источник: пресс-служба "Кузни на Рыбальском"
Детали: На заводе подчеркивают, что у ГБР, которые должны провести следственный эксперимент с судами, нет специально подготовленного экипажа для управления катерами такого класса.
Отмечается, что 23 октября катер "Станислав" вывели в море, а после возвращения судна при выполнении швартовки катер получил повреждения.
Согласно заявлению, повреждена конструкция кормовой площадки ограждения водометов.
В "Кузне" также рассказали, что их сотрудники помогали следователям пришвартовать другой катер, чтобы "обезопасить и судно, и людей", а один из участников эксперимента упал в воду – его пришлось вытаскивать на берег.
У сотрудников компании нет данных о техническом состоянии катера, поскольку он арестован.
"Кузня на Рыбальском" также заявила, что Госбюро "исказило технические характеристики судов" – они, уточняется, заменили запасную часть на катере.
Эти все факты вызывают сомнения, как заявил завод, в беспристрастности и профессионализме следствия.
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Напомним:
- Следователи ГБР сообщили 2 июля подозрение бывшим должностным лицам Министерства обороны и "Кузня на Рыбальском" из-за поставки военной техники низкого качества Вооруженным силам Украины. Источник УП сообщил тогда, что речь шла об Игоре Павловском, бывшем заместителе министра обороны.
- В партии "Европейская солидарность" тогда назвалиэто преследованием боевых генералов со стороны властей Зеленского, чтобы отвлечь внимание общества от т.н. "дела вагнеровцев". Генерал Павловский был участником боев за Мариуполь в сентябре 2014, возглавлял Сектор М.
- 12 июля экс-чиновника посадилипод домашний арест с правом внесения залога 475 млн гривен. В ЕС тогда писали омбудсмену жалобы о нарушении прав задержанного чиновника.
- В октябре 2017 года НАБУ и САП уже выдвигалиподозрение Павловскому и связанному с ним предприятию "Трейд Коммодити" в растрате государственных средств. Тогда чиновника поместили под домашний арест.