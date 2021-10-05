Суд виніс перший вирок лікарю за підробку сертифікатів про вакцинацію

На Дніпропетровщині суд вперше виніс вирок лікарю у справі про підробку сертифіката про вакцинацію від COVID-19.

Джерело: пресслужба МВС

Деталі: Лікаря засудили до штрафу на суму понад 30 тис. гривень та позбавили права діяльності за фахом на один рік.

За словами голова Нацполіції Ігоря Клименка, впродовж минулого тижня провели 13 обшуків та розпочали 12 кримінальних проваджень, за фактом підроблення цих документів.

З початку року поліція відкрила 350 кримінальних проваджень за підроблення результатів ПЛР-тестів.