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Суд вынес первый приговор врачу за подделку сертификатов о вакцинации

Вторник, 5 октября 2021, 11:58
Суд вынес первый приговор врачу за подделку сертификатов о вакцинации
фото: сайт КГГА

На Днепропетровщине суд впервые вынес приговор врачу по делу о подделке сертификата о вакцинации от COVID-19.

Источник: пресс-служба МВД

Детали: Врача приговорили к штрафу на сумму более 30 тыс. гривен и лишили права деятельности по специальности на один год.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, на прошлой неделе провели 13 обысков и начали 12 уголовных производств по факту подделки этих документов.

С начала года полиция открыла 350 уголовных производств за подделку результатов ПЦР-тестов.

Украинская правда

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Темы: вакцинацияУкраинасудCovid-2019
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