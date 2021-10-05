Суд вынес первый приговор врачу за подделку сертификатов о вакцинации
Вторник, 5 октября 2021, 11:58
На Днепропетровщине суд впервые вынес приговор врачу по делу о подделке сертификата о вакцинации от COVID-19.
Источник: пресс-служба МВД
Детали: Врача приговорили к штрафу на сумму более 30 тыс. гривен и лишили права деятельности по специальности на один год.
По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, на прошлой неделе провели 13 обысков и начали 12 уголовных производств по факту подделки этих документов.
С начала года полиция открыла 350 уголовных производств за подделку результатов ПЦР-тестов.
Украинская правда