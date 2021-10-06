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У Криму четвертий поспіль добовий "рекорд" випадків Covid

Середа, 6 жовтня 2021, 11:56
У Криму четвертий поспіль добовий рекорд випадків Covid
ілюстративне фото з сайту Unsplash

В окупованому Росією Криму минулої доби, 5 жовтня, зафіксовано черговий антирекорд за новими випадками зараження коронавірусом: за добу підтверджено більше 450 випадків.

Джерело: російський Інтерфакс із посиланням на сайт так званого "МОЗ" Криму

Пряма мова: "За 5 жовтня 2021 року на території Республіки Крим зареєстровано 452 випадки нової коронавірусної інфекції".

Деталі: За даними окупаційної влади Криму, це - четвертий поспіль добовий антирекорд зі збільшення кількості випадків COVID у Криму.

Передісторія:

  • Попередній максимальний добовий приріст виявлених випадків коронавірусу був зафіксований в Криму за 4 жовтня - 441, до цього - 435 і 421 (за 3 і 2 жовтня відповідно).
  • Раніше останні рекордні показники фіксувалися в липні. Всього діагноз COVID-19 був підтверджений в регіоні у 81 тис. осіб, понад 2,6 тис. пацієнтів померли.

Теми: коронавірусCovid-2019окупаціяКрим
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