У Криму четвертий поспіль добовий "рекорд" випадків Covid
Середа, 6 жовтня 2021, 11:56
В окупованому Росією Криму минулої доби, 5 жовтня, зафіксовано черговий антирекорд за новими випадками зараження коронавірусом: за добу підтверджено більше 450 випадків.
Джерело: російський Інтерфакс із посиланням на сайт так званого "МОЗ" Криму
Пряма мова: "За 5 жовтня 2021 року на території Республіки Крим зареєстровано 452 випадки нової коронавірусної інфекції".
Деталі: За даними окупаційної влади Криму, це - четвертий поспіль добовий антирекорд зі збільшення кількості випадків COVID у Криму.
Передісторія:
- Попередній максимальний добовий приріст виявлених випадків коронавірусу був зафіксований в Криму за 4 жовтня - 441, до цього - 435 і 421 (за 3 і 2 жовтня відповідно).
- Раніше останні рекордні показники фіксувалися в липні. Всього діагноз COVID-19 був підтверджений в регіоні у 81 тис. осіб, понад 2,6 тис. пацієнтів померли.