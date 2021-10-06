У Криму четвертий поспіль добовий "рекорд" випадків Covid

В окупованому Росією Криму минулої доби, 5 жовтня, зафіксовано черговий антирекорд за новими випадками зараження коронавірусом: за добу підтверджено більше 450 випадків.

Джерело: російський Інтерфакс із посиланням на сайт так званого "МОЗ" Криму

Пряма мова: "За 5 жовтня 2021 року на території Республіки Крим зареєстровано 452 випадки нової коронавірусної інфекції".

Деталі: За даними окупаційної влади Криму, це - четвертий поспіль добовий антирекорд зі збільшення кількості випадків COVID у Криму.

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