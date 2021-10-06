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У Раді призначили головуючого на відставку Разумкова. Стефанчука не відсторонили

Середа, 6 жовтня 2021, 11:59
У Раді призначили головуючого на відставку Разумкова. Стефанчука не відсторонили
Руслан Стефанчук, фото з сайту ВР

Народні депутати фракції "Слуга народу" з допомогою груп "Довіра" й "За майбутнє" доручили Данилу Гетманцеву головувати при розгляді питання про відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради 7 жовтня.

Джерело: трансляція засідання Верховної Ради

Деталі: Це рішення приймалося "ad hoc", його підтримали 239 народних депутатів попри заяви опозиційних депутатів про порушення регламенту. 207 голосів дали самі "слуги народу".

 

Під час обговорення Олег Макаров із "Голосу" заявив, що за процедурою ad hoc за головуючого на засіданні з відкликання голови ВР мали б голосувати в день цього засідання, а не напередодні. 

Ірина Геращенко з "Європейської солідарності" наголосила на порушенні регламенту й конфлікті інтересів у Руслана Стефанчука й Олександра Корнієнка, оскільки вони претендують на посади голови Верховної Ради та його першого заступника. 

Гетманцев заявив, що у зв'язку з конфліктом інтересів він за це питання голосувати не буде.

Окрім Гетманцева були й інші кандидатури, однак у рейтинговому голосуванні переміг Данило Гетманцев (236), а інші не набрали голосів: Гео Лерос (42), Олексій Гончаренко (72) та Олександр Бакумов (118).

Відповідно до ч.3 ст. 76 регламенту Стефанчук поставив на голосування пропозицію призначити Гетманцева на ведення засідання про відкликання Разумкова з посади голови ВР.

Фракції "Європейська солідарність" та "Голос" одразу після голосування внесли пропозицію про відсторонення першого заступника голови ВР Руслана Стефанчука від ведення засідань на 2 дні через порушення регламенту. Таку процедуру раніше "слуги народу" застосували до Разумкова

Віцеспікер Олена Кондратюк оголосила перерву до 12:30.

Але о 12:50, коли парламент голосував за відсторонення Стефанчука, це підтримали лише 49 нардепів, по 118 народних обранців утрималися й голосували проти, ще 66 нардепів не голосували. 

Передісторія: 

УП, оновлено о 12:55

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаРазумков ДмитроСлуга народуСтефанчук
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