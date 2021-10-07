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Сербія і РФ ведуть переговори про новий довгостроковий газовий контракт

Четвер, 7 жовтня 2021, 13:01

Сербія і Росія ведуть переговори про укладення нового довгострокового газового контракту.

Про це повідомив у четвер сербський міністр з інноваційного і технологічного розвитку Ненад Попович, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Якраз тривають переговори про новий довгостроковий контракт між "Газпромом" і "Сербіягазом", - заявив він після підписання протоколу 19-го пленарного засідання російсько-сербського міжурядового комітету з торгівлі, економічного і науково-технічного співробітництва.

Віце-прем'єр РФ Юрій Борисов, який прибув до Болграда на засідання комітету, заявив, що сподівається на укладення до кінця 2021 року довгострокового договору на поставку газу з Росії до Сербії.

"Я сподіваюся, що "Газпром" до кінця року укладе на вигідних умовах договір, сподіваюся, довгостроковий договір на поставку в Сербію газу", - сказав він.

Президент Сербії Александар Вучич раніше заявляв, що має намір звернутися до президента Росії Владіміра Путіна через віцепрем'єра Юрія Борисова, з проханням допомогти на тлі різкого зростання ціни на газ.

Газ на головному європейському хабі TTF злетів 6 жовтня на 40% і встановив новий рекорд у майже 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Франція, Іспанія та три інші європейські країни закликали ЄС негайно вжити заходів, щоб пом'якшити удар від стрімко зростаючих цін на газ та розслідувати причину цього.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСербія
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