Новини 8 жовтня: смерть нардепа Полякова, новий голова Ради

Нардепа "За майбутнє" Антона Полякова знайшли мертвим; Руслан Стефанчук став головою Верховної Ради — актуальні новини 8 жовтня.

Про смерть Полякова

Народного депутата Антона Полякова знайшли мертвим — йому стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

Наразі поліція вивчає такі версії причин смерті Полякова: хронічне захворювання, яке могло призвести до смерті; отруєння якоюсь речовиною - як самостійно, так і невідомою особою.

"Одним ворогом менше", — так "слуга народу" Галина Третьякова висловилася в депутатському чаті про смерть Антона Полякова, про це заявив нардеп "За майбутнє" Ігор Палиця.

Про Стефанчука

Народні депутати обрали Руслана Стефанчука головою Верховної Ради замість відкликаного напередодні з цієї посади Дмитра Разумкова — його призначення підтримав 261 нардеп.

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