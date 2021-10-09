У Гельсінкі розігнали акцію екоактивістів, понад пів сотні затриманих
Субота, 9 жовтня 2021, 10:38
Фінська поліція розігнала в другій половині дня екоактивістів руху Elokapina, які влаштували демонстрацію біля будівлі Держради в Гельсінкі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
На думку поліції, демонстрацію можна було назвати захопленням, оскільки демонстранти перекрили доступ до будівлі.
Деякі з активістів прикували себе до конструкцій будівлі.
Поліцейські затримали 51 активіста.
Затримані підозрюються в непокорі наказам, в грубому порушенні спокою громадян і в перешкоджанні проведенню зборів.
Демонстранти вимагали, в числі іншого, щоб їм надали можливість обговорити надзвичайну кліматичну ситуацію з міністром фінансів Аннікою Саарікко.