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У Гельсінкі розігнали акцію екоактивістів, понад пів сотні затриманих

Субота, 9 жовтня 2021, 10:38

Фінська поліція розігнала в другій половині дня екоактивістів руху Elokapina, які влаштували демонстрацію біля будівлі Держради в Гельсінкі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

На думку поліції, демонстрацію можна було назвати захопленням, оскільки  демонстранти перекрили доступ до будівлі.

Деякі з активістів прикували себе до конструкцій будівлі.

Поліцейські затримали 51 активіста.

Затримані підозрюються в непокорі наказам, в грубому порушенні спокою громадян і в перешкоджанні проведенню зборів.

Демонстранти вимагали, в числі іншого, щоб їм надали можливість обговорити надзвичайну кліматичну ситуацію з міністром фінансів Аннікою Саарікко.

Теми: Фінляндія


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