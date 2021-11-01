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У Нідерландах починається новий блок слухань у справі про збитий MH17

Понеділок, 1 листопада 2021, 09:08
Фото gettyimages

У Нідерландах розпочинається черговий блок слухань у судовому процесі у справі про збитий рейс МН17 – очікується, що суд заслухає результати роботи слідчого судді, претензії потерпілих сторін, слово також буде надано родичам загиблих.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з попереднім плануванням, засідання відбудуться 1, 2, 8, 9, 15, 16 і 17 листопада.

З 15 листопада прокурори пояснюватимуть суду, чи вважають вони достатніми докази для того, щоб обвинувачені у справі були визнані винними, так само як і оголосять, яке саме покарання вважають доречним.

Як відомо, у справі фігурують чотири обвинувачені – троє громадян Росії та один українець – Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко. Вони обвинувачуються у вбивстві 298 пасажирів літака та аварії авіалайнера.

Суд проходить за відсутності всіх чотирьох. Разом із тим інтереси одного з них – Пулатова представляють адвокати нідерландської фірми.

У рамках попереднього блоку слухань, що відбувся у вересні, до суду звернулися родичі загиблих. Очікується, що суд зможе оголосити своє рішення наступного року.

Судовий процес розпочався 9 березня 2020 року у судовому комплексі Схіпхол поблизу Амстердама.

Як повідомлялося, Росія намагається залякати адвокатів родичів загиблих в авіакатастрофі збитого над Донбасом літака рейсу MH17, нідерландські правоохоронці запропонували їм захист.

Читайте також: Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17

Теми: MH17Нідерландисуд


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