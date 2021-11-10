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РНБО у середу розгляне ситуацію з мігрантами на польсько-білоруському кордоні

Середа, 10 листопада 2021, 11:31
Олексій Данілов. Фото: twitter-сторінка пресцентру РНБО

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що на засіданні 10 листопада розглянуть мігрантську кризу на кордоні між Білоруссю та Польщею.

Джерело: коментар Данілова журналістам на брифінгу, який цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Учора відбулися дві великі наради. Перша нарада була у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, потім була велика нарада у президента. Президент прийняв рішення: сьогодні - засідання РНБО. Саме з цього приводу одне з питань (скупчення біженців на кордоні Білорусі з Польщею - ред.)". 

Деталі: Однією з тем порядку денного буде безпекові загрози для України через можливий прорив біженцями польського кордону з боку Білорусі.

Передісторія

  • 9 листопада президент Володимир Зеленський доручив скликати засідання РНБО в середу 10 листопада. На порядку денному також питання з енергетикою.
  • У ніч проти 10 листопада дві групи мігрантів прорвали польський кордон з Білорусі.
  • Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у своєму виступі в парламенті попередив Україну про безпекові ризики через ситуацію на кордоні в Білорусі.
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко телефонував 9 листопада президенту Росії Владіміру Путіну поскаржитись на дії ЄС довкола мігрантської кризи.

Вранці 8 листопада почала з’являтися інформація про колону з сотень мігрантів, які облаштували табір поблизу польського кордону.

Теми: РНБОБілорусьПольщакордонДанілов


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