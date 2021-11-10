СНБО в среду рассмотрит ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе
Среда, 10 ноября 2021, 10:31
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на заседании 10 ноября будет рассмотрен мигрантский кризис на границе между Беларусью и Польшей.
Источник: комментарий Данилова журналистам на брифинге, который цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Вчера состоялось два больших совещания. Первое совещание было в Главном управлении разведки Министерства обороны, затем было большое совещание у президента. Президент принял решение: сегодня – заседание СНБО. Именно по этому поводу один из вопросов (скопление беженцев на границе Беларуси с Польшей – ред.)".
Детали: Одной из тем в повестке дня будут угрозы для безопасности Украины из-за возможного прорыва беженцами польской границы со стороны Беларуси.
Предыстория:
- 9 ноября президент Владимир Зеленский поручил созвать заседание СНБО в среду 10 ноября. В повестке также вопрос с энергетикой.
- В ночь на 10 ноября две группы мигрантов прорвали польскую границу со стороны Беларуси.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем выступлении в парламенте предупредил Украину о рисках для нацбезопасности от ситуации на границе в Беларуси.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко звонил 9 ноября президенту России Владимиру Путину пожаловаться на действия ЕС вокруг мигрантского кризиса.
- Утром 8 ноября начала появляться информация о колонне из сотен мигрантов, разбивших временные лагеря вблизи польской границы.