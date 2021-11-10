СНБО в среду рассмотрит ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на заседании 10 ноября будет рассмотрен мигрантский кризис на границе между Беларусью и Польшей.

Источник: комментарий Данилова журналистам на брифинге, который цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Вчера состоялось два больших совещания. Первое совещание было в Главном управлении разведки Министерства обороны, затем было большое совещание у президента. Президент принял решение: сегодня – заседание СНБО. Именно по этому поводу один из вопросов (скопление беженцев на границе Беларуси с Польшей – ред.)".

Детали: Одной из тем в повестке дня будут угрозы для безопасности Украины из-за возможного прорыва беженцами польской границы со стороны Беларуси.

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