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СНБО в среду рассмотрит ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе

Среда, 10 ноября 2021, 11:31

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на заседании 10 ноября будет рассмотрен мигрантский кризис на границе между Беларусью и Польшей.

Источник: комментарий Данилова журналистам на брифинге, который цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Вчера состоялось два больших совещания. Первое совещание было в Главном управлении разведки Министерства обороны, затем было большое совещание у президента. Президент принял решение: сегодня – заседание СНБО. Именно по этому поводу один из вопросов (скопление беженцев на границе Беларуси с Польшей – ред.)".

Детали: Одной из тем в повестке дня будут угрозы для безопасности Украины из-за возможного прорыва беженцами польской границы со стороны Беларуси.

Предыстория:

  • 9 ноября президент Владимир Зеленский поручил созвать заседание СНБО в среду 10 ноября. В повестке также вопрос с энергетикой.
  • В ночь на 10 ноября две группы мигрантов прорвали польскую границу со стороны Беларуси.
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем выступлении в парламенте предупредил Украину о рисках для нацбезопасности от ситуации на границе в Беларуси.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко звонил 9 ноября президенту России Владимиру Путину пожаловаться на действия ЕС вокруг мигрантского кризиса.
  • Утром 8 ноября начала появляться информация о колонне из сотен мигрантов, разбивших временные лагеря вблизи польской границы.

Темы: СНБОБеларусьПольшаграницаДанилов
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