В ОП заявили, що Росія може дуже швидко сформувати угруповання для наступальних дій

Заступник глави Офісу президента з питань національної безпеки і оборони Роман Машовець заявляє, що збройні сили Росії постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України.

Джерело: Машовець в інтерв’ю виданню "Military Times", повідомляє Головне управління розвідки Міноборони

Деталі: За словами Машовця, протягом другої половини 2021 року російські війська провели комплекс широкомасштабних командно-штабних навчань поблизу державного кордону України. Після завершення навчань до місць постійної дислокації повернувся лише особовий склад. Бойова та інша військова техніка, як-от танки, бойові машини та ракетні системи "Іскандер", залишилися біля кордону України.

Це дозволяє російській владі в дуже короткі строки здійснити передислокацію особового складу та сформувати ударні угруповання, готові до наступальних дій на території України, зазначив представник ОП.

"Росія своїми діями та збройною агресією щодня підриває основи демократичного світу, а Україна зараз не лише має військовий конфлікт із Російською Федерацією за свої території, а фактично виступає як велика стіна для захисту всього світу", – заявив Машовець.

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