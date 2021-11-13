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В ОП заявили, що Росія може дуже швидко сформувати угруповання для наступальних дій

Субота, 13 листопада 2021, 12:10
В ОП заявили, що Росія може дуже швидко сформувати угруповання для наступальних дій
Роман Машовець, фото зі сторінки ГУР у Facebook

Заступник глави Офісу президента з питань національної безпеки і оборони Роман Машовець заявляє, що збройні сили Росії постійно утримують потужне наступальне угруповання навколо України.

Джерело: Машовець в інтерв’ю виданню "Military Times", повідомляє Головне управління розвідки Міноборони

Деталі: За словами Машовця, протягом другої половини 2021 року російські війська провели комплекс широкомасштабних командно-штабних навчань поблизу державного кордону України. Після завершення навчань до місць постійної дислокації повернувся лише особовий склад. Бойова та інша військова техніка, як-от танки, бойові машини та ракетні системи "Іскандер", залишилися біля кордону України.

Це дозволяє російській владі в дуже короткі строки здійснити передислокацію особового складу та сформувати ударні угруповання, готові до наступальних дій на території України, зазначив представник ОП.

"Росія своїми діями та збройною агресією щодня підриває основи демократичного світу, а Україна зараз не лише має військовий конфлікт із Російською Федерацією за свої території, а фактично виступає як велика стіна для захисту всього світу", – заявив Машовець.

Передісторія:

  • Авторитетні американські видання The Washington Post i Politico на початку листопада оприлюднили докази перекидання російських військ до українського кордону.
  • У Міністерстві оборони України не підтвердили перекидання російських військ до кордону.
  • 8 листопада комітет Ради з питань безпеки й оборони заявив, що концентрації військ немає, але активізувалася розвідка.
  • 12 листопада в авторитетному американському виданні Bloomberg вийшла стаття, що військові високопосадовці США офіційно попередили керівні органи ЄС про високий ризик вторгнення російських військ до України, а також передали таємні дані з доказами концентрації техніки й особового складу сил Росії на кордоні.
  • У Кремлі заперечили інформацію, оприлюднену Bloomberg, а секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для української влади інформація про ризик вторгнення російських військ не стала новиною.

Українська правда

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Теми: РосіякордонОфіс президента
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