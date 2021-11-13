В ОП заявили, что Россия может очень быстро сформировать группировку для наступления

Замглавы Офиса президента по национальной безопасности и обороне Роман Машовец заявляет, что вооруженные силы России постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины.

Источник: Машовец в интервью изданию "Military Times", сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Детали: По словам Машовца, во второй половине 2021 года российские войска провели комплекс широкомасштабных командно-штабных учений вблизи государственной границы Украины. После окончания учений в места постоянной дислокации вернулся только личный состав. Боевая и другая военная техника, такие как танки, боевые машины и ракетные системы "Искандер", остались возле границы Украины.

Это позволяет российским властям в очень короткие сроки осуществить передислокацию личного состава и сформировать ударные группировки, готовые к наступательным действиям на территории Украины, отметил представитель ОП.

"Россия своими действиями и вооруженной агрессией ежедневно подрывает основы демократического мира, а Украина сейчас не только имеет военный конфликт с Российской Федерацией на своих территориях, а фактически выступает как большая стена для защиты всего мира", - заявил Машовец.

Предыстория: