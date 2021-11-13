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В ОП заявили, что Россия может очень быстро сформировать группировку для наступления

Суббота, 13 ноября 2021, 13:10
Роман Машовец, фото со страницы ГУР в Facebook

Замглавы Офиса президента по национальной безопасности и обороне Роман Машовец заявляет, что вооруженные силы России постоянно удерживают мощную наступательную группировку вокруг Украины.

Источник: Машовец в интервью изданию "Military Times", сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Детали: По словам Машовца, во второй половине 2021 года российские войска провели комплекс широкомасштабных командно-штабных учений вблизи государственной границы Украины. После окончания учений в места постоянной дислокации вернулся только личный состав. Боевая и другая военная техника, такие как танки, боевые машины и ракетные системы "Искандер", остались возле границы Украины.

Это позволяет российским властям в очень короткие сроки осуществить передислокацию личного состава и сформировать ударные группировки, готовые к наступательным действиям на территории Украины, отметил представитель ОП.

"Россия своими действиями и вооруженной агрессией ежедневно подрывает основы демократического мира, а Украина сейчас не только имеет военный конфликт с Российской Федерацией на своих территориях, а фактически выступает как большая стена для защиты всего мира", - заявил Машовец.

Предыстория:

  • Авторитетные американские издания The Washington Post i Politico в начале ноября обнародовали доказательства переброски российских войск к украинской границе.
  • В Министерстве обороны Украины не подтвердили переброску российских войск к границе.
  • 8 ноября комитет Рады по вопросам безопасности и обороне заявил, что концентрации войск нет, но активизировалась разведка.
  • 12 ноября в авторитетном американском издании Bloombergвышла статья о том, что военные чиновники США официально предупредили руководящие органы ЕС о значительном риске вторжения российских войск в Украину, а также передали тайные данные с доказательствами концентрации техники и личного состава сил России на границе.
  • В Кремле отрицают информацию, опубликованную Bloomberg, а секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для украинских властей не стала новостью информация о риске вторжения российских войск.

Украинская правда
Темы: РосcияграницаОфис президента
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