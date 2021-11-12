Данілов каже, що стаття Bloomberg про вторгнення Росії “не є новиною для України”

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов сказав журналістам, що для української влади не стала новиною стаття Bloomberg про ризик вторгнення російських військ до України.

Джерело: Данілов у коментарі виданню "Ліга.нет"

Пряма мова: "Вони (попередження - ред.) хвилями періодично накочуються. США нас постійно попереджають. Ви думаєте це вперше? У нас постійний обмін інформацією та процедура співпраці, розвідспівтовариства спілкуються. Жодної новини для нас тут немає"

Деталі: Він додав, що за вісім років війни для української влади наявність ризиків дестабілізації з боку Росії "ніколи не були новиною".

Данілов також сказав, що скупчення російських військ на українському кордоні немає. На його думку, якщо концентрація буде відбуватися, то "в інших місцях", але не прояснив, де саме.

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