Данілов каже, що стаття Bloomberg про вторгнення Росії “не є новиною для України”
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов сказав журналістам, що для української влади не стала новиною стаття Bloomberg про ризик вторгнення російських військ до України.
Джерело: Данілов у коментарі виданню "Ліга.нет"
Пряма мова: "Вони (попередження - ред.) хвилями періодично накочуються. США нас постійно попереджають. Ви думаєте це вперше? У нас постійний обмін інформацією та процедура співпраці, розвідспівтовариства спілкуються. Жодної новини для нас тут немає"
Деталі: Він додав, що за вісім років війни для української влади наявність ризиків дестабілізації з боку Росії "ніколи не були новиною".
Данілов також сказав, що скупчення російських військ на українському кордоні немає. На його думку, якщо концентрація буде відбуватися, то "в інших місцях", але не прояснив, де саме.
Передісторія:
- В авторитетному американському виданні Bloomberg напередодні вийшла стаття, що військові високопосадовці США офіційно попередили керівні органи ЄС про високий ризик вторгнення російських військ до України, а також передали таємні дані з доказами концентрації техніки й особового складу сил Росії на кордоні.
- 12 листопада в Кремлі також спростували інформацію, оприлюднену Bloomberg.
- 8 листопада комітет Ради з питань безпеки й оборони заявив, що концентрації військ немає, але активізувалася розвідка.
- У Міністерстві оборони України не підтвердили перекидання російських військ до кордону.
- Авторитетні американські видання The Washington Post i Politico на початку листопада оприлюднили докази перекидання російських військ до українського кордону.