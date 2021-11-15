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США та Франція обговорили дії РФ щодо України

Понеділок, 15 листопада 2021, 03:30
LOIC VENANCE/AFP via Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном російську агресію проти України.

Джерело: Блінкен у Twitter

Дослівно: "Жан-Ів Ле Дріан і я обговорювали нашу стурбованість щодо агресії Росії проти України.

Ми також обговорили спільні зусилля щодо вирішення ядерної програми Ірану".

Що передувало: Блінкен заявив, що криза з мігрантами, влаштована Білоруссю на кордоні з Польщею, спрямована на відволікання уваги від дій Росії на кордоні з Україною.

Передісторія:

  • Американські видання The Washington Post Politico на початку листопада оприлюднили докази перекидання російських військ до українського кордону.
  • У Міністерстві оборони України не підтвердили перекидання російських військ до кордону, а комітет Ради з питань безпеки й оборони заявив, що концентрації військ немає, але активізувалася розвідка.
  • США повідомили союзникам з Європейського Союзу про те, що Росія може враховувати можливість вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.
  • Блінкен заявляв, що "відомі випадки, коли Росія нагромаджує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім проводить вторгнення".

Теми: СШАФранціяРосія


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