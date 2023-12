США та Франція обговорили дії РФ щодо України

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном російську агресію проти України.

Джерело: Блінкен у Twitter

Дослівно: "Жан-Ів Ле Дріан і я обговорювали нашу стурбованість щодо агресії Росії проти України.

Ми також обговорили спільні зусилля щодо вирішення ядерної програми Ірану".

.@JY_LeDrian and I discussed our concern over Russia’s aggression against Ukraine. We also discussed joint efforts to address Iran’s nuclear program.