США та Франція обговорили дії РФ щодо України
Понеділок, 15 листопада 2021, 02:30
Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном російську агресію проти України.
Джерело: Блінкен у Twitter
Дослівно: "Жан-Ів Ле Дріан і я обговорювали нашу стурбованість щодо агресії Росії проти України.
Ми також обговорили спільні зусилля щодо вирішення ядерної програми Ірану".
.@JY_LeDrian and I discussed our concern over Russia’s aggression against Ukraine. We also discussed joint efforts to address Iran’s nuclear program.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 15, 2021
Що передувало: Блінкен заявив, що криза з мігрантами, влаштована Білоруссю на кордоні з Польщею, спрямована на відволікання уваги від дій Росії на кордоні з Україною.
Передісторія:
- Американські видання The Washington Post i Politico на початку листопада оприлюднили докази перекидання російських військ до українського кордону.
- У Міністерстві оборони України не підтвердили перекидання російських військ до кордону, а комітет Ради з питань безпеки й оборони заявив, що концентрації військ немає, але активізувалася розвідка.
- США повідомили союзникам з Європейського Союзу про те, що Росія може враховувати можливість вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.
- Блінкен заявляв, що "відомі випадки, коли Росія нагромаджує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім проводить вторгнення".