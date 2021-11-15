Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США и Франция обсудили действия РФ в отношении Украины

Понедельник, 15 ноября 2021, 03:30
LOIC VENANCE/AFP via Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом российскую агрессию против Украины.

Источник: Блинкен в Twitter

Дословно: "Жан-Ив Ле Дриан и я обсуждали нашу обеспокоенность по поводу агрессии России против Украины.

Мы также обсудили совместные усилия по решению ядерной программы Ирана".

Что предшествовало: Блинкен заявил, что кризис с мигрантами, устроенный Беларусью на границе с Польшей, направлен на отвлечение внимания от действий России на границе с Украиной.

Предыстория:

  • Американские издания The Washington Post и Politico в начале ноября опубликовали доказательства переброски российских войск близко к украинской границе.
  • В Министерстве обороны Украины не подтвердили переброску российских войск на границу, а комитет Рады по безопасности и обороне заявил, что концентрации войск нет, но активизировалась разведка РФ.
  • США сообщили союзникам из Европейского Союза о том, что Россия может учитывать возможность вторжения в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов и проблем со снабжением энергоресурсов.
  • Блинкен заявил, что "известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение".

Темы: СШАФранцияРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видео К Киве пришли с обыском

В Украине антирекорд смертей от Covid – 838 за сутки

Главные новости понедельника и ночи: тысяча за вакцинацию, ВСК по "вагнеровцам"

Зеленский попал в ловушку, из которой очень тяжело выйти – Аваков

Придется выбирать между российским газом и поддержкой Украины – Джонсон

"Опасное и безответственное": США осудили Россию за испытание оружия в космосе

Все новости...
США
Госсекретарь США: Лукашенко мигрантами отвлекает от действий РФ на границе с Украиной
В Украину прибыло 80 тысяч килограммов боеприпасов от США
Снежные барсы умерли от ковида в одном из зоопарков США
Последние новости
10:42
Состояние Маска сократилось на фоне падения цены акций Tesla и спора с Сандерсом
10:36
Трое новых "слуг" приняли присягу в Верховной Раде
10:27
Стоимость Bitcoin снизилась до 60 тысяч долларов
10:26
фото, видео Десятки друзей Зеленского и "Квартала" получили госдолжности – СМИ
10:03
Украинские бойцы сбили российский беспилотник, пересекший линию разграничения
09:35
фотоВ Польше сообщили о попытке прорыва границы значительной группой мигрантов
09:33
Противостоять политическому и коммерческому давлению: журналистов зовут к единению
09:24
Маск продал акций Tesla еще на 930 миллионов долларов
09:10
видео Меркель поговорила с Лукашенко о мигрантах на границе Беларуси с ЕС
09:02
фото, видео К Киве пришли с обыском
Все новости...