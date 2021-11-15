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США и Франция обсудили действия РФ в отношении Украины

Понедельник, 15 ноября 2021, 02:30
США и Франция обсудили действия РФ в отношении Украины
LOIC VENANCE/AFP via Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом российскую агрессию против Украины.

Источник: Блинкен в Twitter

Дословно: "Жан-Ив Ле Дриан и я обсуждали нашу обеспокоенность по поводу агрессии России против Украины.

Мы также обсудили совместные усилия по решению ядерной программы Ирана".

Что предшествовало: Блинкен заявил, что кризис с мигрантами, устроенный Беларусью на границе с Польшей, направлен на отвлечение внимания от действий России на границе с Украиной.

Предыстория:

  • Американские издания The Washington Post и Politico в начале ноября опубликовали доказательства переброски российских войск близко к украинской границе.
  • В Министерстве обороны Украины не подтвердили переброску российских войск на границу, а комитет Рады по безопасности и обороне заявил, что концентрации войск нет, но активизировалась разведка РФ.
  • США сообщили союзникам из Европейского Союза о том, что Россия может учитывать возможность вторжения в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов и проблем со снабжением энергоресурсов.
  • Блинкен заявил, что "известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение".

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Темы: СШАФранцияРосcия
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