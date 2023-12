США и Франция обсудили действия РФ в отношении Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом российскую агрессию против Украины.

Источник: Блинкен в Twitter

Дословно: "Жан-Ив Ле Дриан и я обсуждали нашу обеспокоенность по поводу агрессии России против Украины.

Мы также обсудили совместные усилия по решению ядерной программы Ирана".

.@JY_LeDrian and I discussed our concern over Russia’s aggression against Ukraine. We also discussed joint efforts to address Iran’s nuclear program.