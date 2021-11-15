Корнієнко розповів про нереалізовану мрію Зеленського

Ідея переїзду органів влади із центру Києва до інших районів столиці залишилася нереалізованою мрією, заявив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Джерело: Корнієнко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Корнієнка: "Вона (ідея – ред.) залишилася як нереалізована мрія. Я думаю, що згодом рано чи пізно хтось її здійснить".

Деталі: За його словами, переїзд органів влади із центру до інших районів Києва пов'язаний із багатьма організаційними нюансами, у тому числі зі створенням умов для роботи представників держохорони.

Корнієнко зазначив, що поки що на переїзд не наважується навіть Київська міськадміністрація, незважаючи на те, що це давно хотів зробити і київський мер Віталій Кличко, та і КМДА переїхати легше – "вони компактніші і могли б бути модерновішими".

Водночас перший віцеспікер вважає, що коли суспільство стане сучаснішим, то мрія про такий переїзд здійсниться – і "політики… зрозуміють, що треба переїхати кудись на Теличку (промислова зона на правому березі у Києві – ред.)".

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