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Корнієнко розповів про нереалізовану мрію Зеленського

Понеділок, 15 листопада 2021, 09:42
Фото з сайту ВР

Ідея переїзду органів влади із центру Києва до інших районів столиці залишилася нереалізованою мрією, заявив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Джерело: Корнієнко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Корнієнка: "Вона (ідея – ред.) залишилася як нереалізована мрія. Я думаю, що згодом рано чи пізно хтось її здійснить".

Деталі: За його словами, переїзд органів влади із центру до інших районів Києва пов'язаний із багатьма організаційними нюансами, у тому числі зі створенням умов для роботи представників держохорони.

Корнієнко зазначив, що поки що на переїзд не наважується навіть Київська міськадміністрація, незважаючи на те, що це давно хотів зробити і київський мер Віталій Кличко, та і КМДА переїхати легше – "вони компактніші і могли б бути модерновішими".

Водночас перший віцеспікер вважає, що коли суспільство стане сучаснішим, то мрія про такий переїзд здійсниться – і "політики… зрозуміють, що треба переїхати кудись на Теличку (промислова зона на правому березі у Києві – ред.)". 

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Передісторія:

  • У 2019 році одразу після виборів президент Володимир Зеленський планував переїхати з Банкової – можливо, в "Український дім" на Європейській площі.
  • А на Банковій пропонували влаштувати музей – і Національний художній музей України був не проти. Зеленський заявляв, що на Банковій "не можна знаходитися, я з глузду з'їду".
  • Команда президента Зеленського навіть презентувала концепцію нового офісу: там запланували фонтан з ефектами і місце для протестів.  
  • У липні 2019 року повідомлялося, що перетворення Українського дому на офіс президента можуть почати вже в серпні 2019 року, і що на це потрібно близько 300 мільйонів гривень і приблизно 1 рік часу. Однак у серпні на той час глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Офіс не планує переїжджати з приміщення на вулиці Банковій, бо "немає сенсу".

Теми: Олександр Корнієнко Зеленськийвлада


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