Корниенко рассказал о нереализованной мечте Зеленского

Идея переезда органов власти из центра Киева в другие районы столицы осталась нереализованной мечтой, заявил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

Источник: Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Корниенко: "Она (идея – ред.) осталась, как нереализованная мечта. Я думаю, что со временем, рано или поздно кто-то ее осуществит".

Детали: По его словам, переезд органов власти из центра в другие районы Киева связан со многими организационными нюансами, в том числе с созданием условий для работы представителей госохраны.



Корниенко отметил, что пока на переезд не отваживается даже Киевская горадминистрация, несмотря на то, что это давно хотел сделать и киевский мэр Виталий Кличко, да и КГГА переехать легче – "они компактнее и могли бы быть более модерновыми".



Вместе с тем первый вице-спикер считает, что когда общество станет более современным, то мечта о таком переезде осуществится – и "политики… поймут, что надо переехать куда-то на Теличку (промышленная зона на правом берегу в Киеве – ред.)".

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