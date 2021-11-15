Корниенко рассказал о нереализованной мечте Зеленского
Идея переезда органов власти из центра Киева в другие районы столицы осталась нереализованной мечтой, заявил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.
Источник: Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Корниенко: "Она (идея – ред.) осталась, как нереализованная мечта. Я думаю, что со временем, рано или поздно кто-то ее осуществит".
Детали: По его словам, переезд органов власти из центра в другие районы Киева связан со многими организационными нюансами, в том числе с созданием условий для работы представителей госохраны.
Корниенко отметил, что пока на переезд не отваживается даже Киевская горадминистрация, несмотря на то, что это давно хотел сделать и киевский мэр Виталий Кличко, да и КГГА переехать легче – "они компактнее и могли бы быть более модерновыми".
Вместе с тем первый вице-спикер считает, что когда общество станет более современным, то мечта о таком переезде осуществится – и "политики… поймут, что надо переехать куда-то на Теличку (промышленная зона на правом берегу в Киеве – ред.)".
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Предыстория:
- В 2019 году сразу после выборов президент Владимир Зеленский был намерен переехать с Банковой – возможно, в "Украинский дом" на Европейской площади.
- А на Банковой предлагали устроить музей – и Национальный художественный музей Украины был не против. Зеленский тогда заявлял, что на Банковой "нельзя находиться, я двинусь умом".
- Команда президента Зеленского даже представила концепцию нового офиса: там запланировали фонтан с эффектами и место для протестов.
- В июле 2019 сообщили, что превращение Украинского дома в офис президента могут начать уже в августе 2019 года, и что на это нужно около 300 миллионов гривен и приблизительно 1 год времени. Однако в августе 2019 года в то время глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Офис не планирует переезжать из помещения на улице Банковой, поскольку "нет смысла".