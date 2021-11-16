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Держдеп США: "Будемо дуже уважно стежити" за діями Росії

Вівторок, 16 листопада 2021, 04:45
Держдеп США: Будемо дуже уважно стежити за діями Росії
Нед Прайс, фото: Getty Images

Сполучені Штати будуть продовжувати координуватися з європейськими союзниками та партнерами, щоб реагувати на дії Росії стосовно України.

Джерело: речник Державного департаменту США Нед Прайс, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Дії Росії викликають велике занепокоєння у США. Вони дуже турбують наших союзників і партнерів.

Кілька наших європейських союзників уже провели власні дискусії високого рівня з РФ, озвучивши дуже схожі меседжі.

Тож ми продовжимо тісно координувати взаємодію з нашими партнерами та союзниками по всій Європі – і не тільки – з огляду на ці дії".

"Але сподівання – це не стратегія. І ми будемо дуже уважно стежити за тим, до яких дій вдаватиметься Російська Федерація найближчими днями й тижнями".

Деталі: Прайс підкреслив, що Сполучені Штати та інші країни Заходу прагнуть зберегти стабільну ситуацію в регіоні, а також сподіваються на передбачувані відносини з РФ.

Нагадаємо: Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном російську агресію проти України.

Передісторія:

  • Американські видання The Washington Post Politico на початку листопада оприлюднили докази перекидання російських військ до українського кордону.
  • У Міністерстві оборони України не підтвердили перекидання російських військ до кордону, а комітет Ради з питань безпеки й оборони заявив, що концентрації військ немає, але активізувалася розвідка.
  • США повідомили союзникам з Європейського Союзу про те, що Росія може враховувати можливість вторгнення в Україну, враховуючи посилення напруженості через мігрантів та проблеми з постачанням енергоресурсів.
  • Блінкен заявляв, що "відомі випадки, коли Росія нагромаджує сили на кордонах з Україною, заявляє про якусь провокацію з боку України і потім проводить вторгнення".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАУкраїнаРосія
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