Держдеп США: "Будемо дуже уважно стежити" за діями Росії

Сполучені Штати будуть продовжувати координуватися з європейськими союзниками та партнерами, щоб реагувати на дії Росії стосовно України.

Джерело: речник Державного департаменту США Нед Прайс, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Дії Росії викликають велике занепокоєння у США. Вони дуже турбують наших союзників і партнерів.

Кілька наших європейських союзників уже провели власні дискусії високого рівня з РФ, озвучивши дуже схожі меседжі.

Тож ми продовжимо тісно координувати взаємодію з нашими партнерами та союзниками по всій Європі – і не тільки – з огляду на ці дії".

"Але сподівання – це не стратегія. І ми будемо дуже уважно стежити за тим, до яких дій вдаватиметься Російська Федерація найближчими днями й тижнями".

Деталі: Прайс підкреслив, що Сполучені Штати та інші країни Заходу прагнуть зберегти стабільну ситуацію в регіоні, а також сподіваються на передбачувані відносини з РФ.

Нагадаємо: Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з міністром закордонних справ Франції Жан-Івом Ле Дріаном російську агресію проти України.

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