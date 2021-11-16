Госдеп США: "Будем очень внимательно следить" за действиями России
Соединенные Штаты будут продолжать координироваться с европейскими союзниками и партнерами, чтобы реагировать на действия России по отношению к Украине.
Источник: представитель Государственного департамента США Нед Прайс, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Действия России вызывают большую обеспокоенность в США. Они очень беспокоят наших союзников и партнеров.
Несколько наших европейских союзников уже провели свои дискуссии высокого уровня с РФ, озвучив очень похожие месседжи.
Поэтому мы продолжим тесно координировать взаимодействие с нашими партнерами и союзниками по всей Европе – и не только – учитывая эти действия".
"Но надежды – это не стратегия. И мы будем очень внимательно следить за тем, какие действия будут предпринимать Российская Федерация в ближайшие дни и недели".
Детали: Прайс подчеркнул, что Соединенные Штаты и другие страны Запада стремятся сохранить стабильную ситуацию в регионе, а также надеются на предсказуемые отношения с РФ.
Напомним: Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом российскую агрессию против Украины.
Предыстория:
- Американские издания The Washington Post и Politico в начале ноября опубликовали доказательства переброски российских войск близко к украинской границе.
- В Министерстве обороны Украины не подтвердили переброску российских войск на границу, а комитет Рады по безопасности и обороне заявил, что концентрации войск нет, но активизировалась разведка РФ.
- США сообщили союзникам из Европейского Союза о том, что Россия может учитывать возможность вторжения в Украину, учитывая усиление напряженности из-за мигрантов и проблем со снабжением энергоресурсов.
- Блинкен заявил, что "известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение".