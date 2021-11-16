Госдеп США: "Будем очень внимательно следить" за действиями России

Соединенные Штаты будут продолжать координироваться с европейскими союзниками и партнерами, чтобы реагировать на действия России по отношению к Украине.

Источник: представитель Государственного департамента США Нед Прайс, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Действия России вызывают большую обеспокоенность в США. Они очень беспокоят наших союзников и партнеров.

Несколько наших европейских союзников уже провели свои дискуссии высокого уровня с РФ, озвучив очень похожие месседжи.

Поэтому мы продолжим тесно координировать взаимодействие с нашими партнерами и союзниками по всей Европе – и не только – учитывая эти действия".

"Но надежды – это не стратегия. И мы будем очень внимательно следить за тем, какие действия будут предпринимать Российская Федерация в ближайшие дни и недели".

Детали: Прайс подчеркнул, что Соединенные Штаты и другие страны Запада стремятся сохранить стабильную ситуацию в регионе, а также надеются на предсказуемые отношения с РФ.

Напомним: Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом российскую агрессию против Украины.

Предыстория: