Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ахметов сказав, що “не просився і не проситиметься” на зустрічі до Зеленського

Середа, 17 листопада 2021, 16:26
Рінат Ахметов. Фото: видання "Слово і діло"

Власник групи "СКМ" Ринат Ахметов сказав, що не просився і не буде проситися на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: коментар Ахметова виданню "НВ" у відповідь на питання журналістів про стосунки із командою президента і ним особисто

Пряма мова: "Щодо зустрічей із президентом, то я на такі зустрічі ніколи не просився й не прошуся. Для мене головне – щоб Україна була успішною, а українці – щасливими. Це набагато важливіше за зустрічі з президентом".

Деталі: Стосовно його причетності до фінансової допомоги владі в протидії COVID-19, він пояснив своїм бажанням допомагати українцям і співчуттям до чужого болю.

Довідково: Рінат Ахметов – найбагатший та один із найвпливовіших українських олігархів, який має активи в гірничо-металургійній, банківській та енергетичній галузях.

Окрім того, олігарх має футбольний клуб "Шахтар", благодійний фонд свого імені та холдинг "Медіа Група Україна" (до нього, зокрема входять телеканали "Україна" та "Україна 24").

За останній рік Ахметов майже утричі збільшив свій капітал і нині його статки оцінюють у 7,6 мільярда доларів.

Передісторія:

  • За інформацією джерел "Української правди", стосунки між владою Зеленського та Ахметовим суттєво ускладнилися черех ухвалення т. зв. "закону про олігархів" та боротьбу з монопольним становищем його компаній на ринках. Деякі джерела журналістів "УП" стверджували, що команда Зеленського грубо спілкується з оточенням Ахметова.
  • Ахметов не відповів, чи зустрічався він особисто із Зеленським чи його найближчим оточенням після березня 2020 року. В Офісі президента вважають, що критика Зеленського на телеканалах у власності Ахметова зумовлена "антиолігархічним законом".
  • На початку листопада стало відомо, що заступником Єрмака призначать колишнього топменеджера бізнес-компанії у структурах бізнесмена.
  • Ахметов у червні, до остаточного ухвалення закону, говорив, що не вважає себе олігархом.
  • На цьогорічній пресконференції президент звинуватив редакцію телеканалу "Україна 24" в навмисних маніпуляціях.

Теми: АхметовЗеленськийолігархи


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський, Єрмак та усі представники влади проігнорували ефір Шустера щодо "вагнерівців"

Новини 19 листопада: коронавірус в Україні, президент Болгарії про Крим

В ЄС схвалили перші таблетки від коронавірусу

ЄС та НАТО "підігрують" Україні, яка "постійно зазіхає на Крим" – Лавров

Мігранти залишили табір на кордоні Білорусі та Польщі

фотоПравоохоронці показали посилений кордон із Білоруссю: патрулі, спецзасоби, авіація

Усі новини...
Ахметов
У "Слузі народу" прогнозують "атаки" Ахметова для порятунку від деолігархізації
ГарПок виплатив мільярдні борги "зеленим" виробникам, але не всім
Офіс президента: Яка мета в Ахметова, сьогодні не зовсім очевидно
Останні новини
22:19
Єрмак переніс спецоперацію від імені Зеленського – Бурба
21:53
Новини 19 листопада: БЕБ не вистачає людей для запуску, банкноти до Дня Незалежності
21:38
НБУ наклав пів мільйона штрафів за порушення "колекторського" закону
21:25
"Динамо" забиває "Чорноморцю" шість м’ячів у Києві
21:22
Зеленський, Єрмак та усі представники влади проігнорували ефір Шустера щодо "вагнерівців"
21:16
Новини 19 листопада: коронавірус в Україні, президент Болгарії про Крим
20:57
Офіційний курс: гривня ослабла до долара
20:43
МАПАСиноптики оголосили штормове попередження на 20 листопада
20:37
Саакашвілі погодився на переведення у військовий госпіталь і пообіцяв припинити голодування
20:30
До запуску БЕБ 6 днів: у штаті лише 21 людина, конкурси тривають
Усі новини...