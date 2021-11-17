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Ахметов сказав, що “не просився і не проситиметься” на зустрічі до Зеленського

Середа, 17 листопада 2021, 15:26
Ахметов сказав, що “не просився і не проситиметься” на зустрічі до Зеленського
Рінат Ахметов. Фото: видання "Слово і діло"

Власник групи "СКМ" Ринат Ахметов сказав, що не просився і не буде проситися на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: коментар Ахметова виданню "НВ" у відповідь на питання журналістів про стосунки із командою президента і ним особисто

Пряма мова: "Щодо зустрічей із президентом, то я на такі зустрічі ніколи не просився й не прошуся. Для мене головне – щоб Україна була успішною, а українці – щасливими. Це набагато важливіше за зустрічі з президентом".

Деталі: Стосовно його причетності до фінансової допомоги владі в протидії COVID-19, він пояснив своїм бажанням допомагати українцям і співчуттям до чужого болю.

Довідково: Рінат Ахметов – найбагатший та один із найвпливовіших українських олігархів, який має активи в гірничо-металургійній, банківській та енергетичній галузях.

Окрім того, олігарх має футбольний клуб "Шахтар", благодійний фонд свого імені та холдинг "Медіа Група Україна" (до нього, зокрема входять телеканали "Україна" та "Україна 24").

За останній рік Ахметов майже утричі збільшив свій капітал і нині його статки оцінюють у 7,6 мільярда доларів.

Передісторія:

  • За інформацією джерел "Української правди", стосунки між владою Зеленського та Ахметовим суттєво ускладнилися черех ухвалення т. зв. "закону про олігархів" та боротьбу з монопольним становищем його компаній на ринках. Деякі джерела журналістів "УП" стверджували, що команда Зеленського грубо спілкується з оточенням Ахметова.
  • Ахметов не відповів, чи зустрічався він особисто із Зеленським чи його найближчим оточенням після березня 2020 року. В Офісі президента вважають, що критика Зеленського на телеканалах у власності Ахметова зумовлена "антиолігархічним законом".
  • На початку листопада стало відомо, що заступником Єрмака призначать колишнього топменеджера бізнес-компанії у структурах бізнесмена.
  • Ахметов у червні, до остаточного ухвалення закону, говорив, що не вважає себе олігархом.
  • На цьогорічній пресконференції президент звинуватив редакцію телеканалу "Україна 24" в навмисних маніпуляціях.

"Українська правда" в Threads

Теми: АхметовЗеленськийолігархи
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