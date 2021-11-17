Ахметов сказав, що “не просився і не проситиметься” на зустрічі до Зеленського

Власник групи "СКМ" Ринат Ахметов сказав, що не просився і не буде проситися на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: коментар Ахметова виданню "НВ" у відповідь на питання журналістів про стосунки із командою президента і ним особисто

Пряма мова: "Щодо зустрічей із президентом, то я на такі зустрічі ніколи не просився й не прошуся. Для мене головне – щоб Україна була успішною, а українці – щасливими. Це набагато важливіше за зустрічі з президентом".

Деталі: Стосовно його причетності до фінансової допомоги владі в протидії COVID-19, він пояснив своїм бажанням допомагати українцям і співчуттям до чужого болю.

Довідково: Рінат Ахметов – найбагатший та один із найвпливовіших українських олігархів, який має активи в гірничо-металургійній, банківській та енергетичній галузях.

Окрім того, олігарх має футбольний клуб "Шахтар", благодійний фонд свого імені та холдинг "Медіа Група Україна" (до нього, зокрема входять телеканали "Україна" та "Україна 24").

За останній рік Ахметов майже утричі збільшив свій капітал і нині його статки оцінюють у 7,6 мільярда доларів.

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