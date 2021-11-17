Ахметов сказал, что "не просился и не будет проситься" на встречи с Зеленским
Владелец группы "СКМ" Ринат Ахметов сказал, что не просился и не будет проситься на встречи с президентом Владимиром Зеленским.
Источник: комментарий Ахметова изданию "НВ" в ответ на вопрос журналистов об отношениях с командой президента и им лично
Прямая речь: "Что касается встреч с президентом, то я на такие встречи никогда не просился и не прошусь. Для меня главное — чтобы Украина была успешной, а украинцы счастливыми. Это намного важнее встреч с президентом".
Детали: Касательно его причастности к финансовой помощи власти в борьбе с COVID-19, он объяснил своим желанием помогать украинцам и сочувствием к чужой боли.
Справка: Ринат Ахметов – самый богатый и один из самых влиятельных украинских олигархов, владеющий активами в горно-металлургической, энергетической и банковской отраслях.
Кроме того, у олигарха есть холдинг "Медиа Группа Украина" (в него, в частности, входят телеканалы "Украина" и "Украина 24").
За последний год Ахметов почти втрое увеличил свой капитал и сейчас его состояние оценивается в 7,6 миллиарда долларов.
Предыстория:
- По информации источников "Украинской правды", отношения между властью Зеленского и Ахметовым существенно осложнились из-за принятия т. н. "закона об олигархах" и борьбе с монопольным положением его компаний на рынках. Некоторые источники журналистов "УП" утверждали, что команда Зеленского грубо общается с окружением Ахметова.
- Ахметов не ответил, встречался ли он лично с Зеленским или ближайшим его окружением после марта 2020 года. В Офисе президента считают, что критика Зеленского на телеканалах в собственности Ахметова обусловлена "антиолигархическим законом".
- В начале ноября стало известно, что заместителем Ермака назначат бывшего топ-менеджера компании из структур бизнесмена.
- Ахметов в июне, до окончательного принятия закона, говорил, что не считает себя олигархом.
- На пресс-конференции в этом году президент обвинил редакцию телеканала "Украина 24" в умышленных манипуляциях.