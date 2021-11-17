Ахметов сказал, что "не просился и не будет проситься" на встречи с Зеленским

Владелец группы "СКМ" Ринат Ахметов сказал, что не просился и не будет проситься на встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: комментарий Ахметова изданию "НВ" в ответ на вопрос журналистов об отношениях с командой президента и им лично

Прямая речь: "Что касается встреч с президентом, то я на такие встречи никогда не просился и не прошусь. Для меня главное — чтобы Украина была успешной, а украинцы счастливыми. Это намного важнее встреч с президентом".

Детали: Касательно его причастности к финансовой помощи власти в борьбе с COVID-19, он объяснил своим желанием помогать украинцам и сочувствием к чужой боли.

Справка: Ринат Ахметов – самый богатый и один из самых влиятельных украинских олигархов, владеющий активами в горно-металлургической, энергетической и банковской отраслях.

Кроме того, у олигарха есть холдинг "Медиа Группа Украина" (в него, в частности, входят телеканалы "Украина" и "Украина 24").

За последний год Ахметов почти втрое увеличил свой капитал и сейчас его состояние оценивается в 7,6 миллиарда долларов.

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